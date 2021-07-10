快訊／新北確診足跡公布！三重國際通百貨廣場、全聯光明店

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增33例COVID-19確定病例，分別為31例本土及2例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。針對新北市新增之13例，市府公布確診者足跡，包括國際通百貨廣場、全聯光明店。

案15304於7/8的20:00至20:15去過三重區中央北路的國際通百貨廣場，以及案15305於7/7 的13:45-14:00在三峽區光明路全聯超市。

同時，侯友宜說明確診者所在行政區及感染源分析，包括新莊6例，中和2例，板橋、三重、新店、林口、三峽各1例，累計6615人，將有5413人解除隔離，新增案例中有11感染源與北市相關。

指揮中心表示，今日新增之31例本土病例(其中19例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、14例女性，年齡介於10多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月9日。個案分布以臺北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例；其中21例為已知感染源、2例關聯不明、8例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為2例男性、4例女性，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於6月3日至6月24日，確診日介於6月4日至6月25日，死亡日介於7月6日至7月8日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月8日累計公布13,950位確診個案中，已有11,698人解除隔離，解隔離人數達確診人數83.9%。