萬芳醫院驚傳「封院」！院方回應了

▲萬芳醫院傳出封院。（圖／翻攝自Google maps）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情近日趨緩，日前才宣布要微解封，沒想到今（10）日中午卻傳出台北市立萬芳醫院「微封院」！有網友在PTT的Gossiping板上爆卦「台北萬芳醫院封院（更正為微封院）」，指出目前萬芳醫院封院，病患只出不進，不知道會持續到什麼時候，「說是不收住院病患了，會建議轉院。」

消息一出，《ETtoday新聞雲》馬上聯絡確認，院方初步回應，因為院內有病患陰轉陽，所以患者所在樓層、病房加強整理，強調「絕對沒有封院」，也沒有只出不進、不收病患等情況，稍晚將發佈新聞稿說明。

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對此，10日指揮中心記者會上，醫療應變組副組長羅一鈞說明，萬芳醫院沒有封院，只是過去三天，先後在一位確診者的同病室再傳出確診，也就是說，同病房就出現該病患、看護、隔壁床位陪病者共3人確診。之後指揮中心有匡列相關接觸者，共81位風險對象，包括工作人員12位、病患36位、陪病者33位，目前第一輪採檢皆陰性。

羅一鈞指出，因應這樣的情形，所以勢必要做相關人員隔離、採檢工作，也要降載醫院工作，強調院方只是在做利於人力調配，跟病房清消的事情，像是讓星期一要住院的病患延後等等，「希望網友不要再轉傳錯誤訊息，因應院內有確診事件，而採取的必要動作，並不是封院。」