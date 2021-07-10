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陸男約旦被搶「學戰狼」亮五星旗！持刀匪當場嚇呆「恭敬放人」

▲于洋受訪分享被搶的經歷。

記者蔡紹堅／綜合報導

山東青島男子于洋近日受訪指出，他之前在約旦遭遇持刀搶匪，情急之下想起電影《戰狼2》的情節，從背包拿出一面隨身攜帶的五星旗，高喊「我是中國人」，搶匪竟真的就放過了他，還幫忙把五星旗折疊好，令他感覺「生在中國無比的榮幸！」

于洋表示，他一年多前在約旦旅遊，搭上一輛計程車，沒想到這輛車竟然是所謂的「黑車」，司機與另一名乘客綁架了他，並拿出刀子威脅，逼他交出5千元人民幣（約2.1萬元新台幣），「我當時就傻住了，渾身冒冷汗，車門車窗都打不開，求救也沒辦法。」

▼于洋稱被搶後亮出五星旗，搶匪就放過了他。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男約旦被搶「學戰狼」亮五星旗！持刀匪當場嚇呆「恭敬放人」。（圖／翻攝微博）

于洋提到，他身上根本沒有那麼多現金，拿出了僅有的50美元，但對方還是覺得不夠，不斷恐嚇著他，「就在這時，我想到了電影《戰狼2》的場景，就是吳京身披五星旗，帶著一卡車人質通過卡點的片段，我就示意他們我要打開背包拿東西。」

于洋指出，對方以為他要拿錢，就讓他打開背包，但他拿出了一面五星旗，展開後用英文大喊「我是中國人」，結果兩名搶匪嚇了一跳，立刻把五星旗疊好，頂在頭上，討論了幾句後，便將五星旗歸還，說了幾句「OK」就放他下了車。

▼于洋隨身攜帶一面五星旗。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男約旦被搶「學戰狼」亮五星旗！持刀匪當場嚇呆「恭敬放人」。（圖／翻攝微博）

于洋還說，這面旗不算特別大，他是一名退役軍人，隨身攜帶已經成為一種習慣，只是沒想到有一天真能救了自己，「從來沒有那麼深刻感受到五星紅旗的力量，我感覺生在中國無比的榮幸！」

于洋的經歷隨即在網路上被大量關注，許多大陸網友看了都相當激動，留言表示，「祖國的強大，讓你的底氣很足！」「你就是真實世界的戰狼！」「多少人的付出才能有我們的底氣，我愛祖國！」

不過，也有部分網友覺得故事太過戲劇化，不相信搶匪那麼好打發，「搶匪只認錢吧？怎麼可能看了一面旗就放人。」「搶匪都是亡命之徒，不太可能看了一面旗子突然就變好人了。」「感覺是在蹭熱度，好歹也拿出一些證據吧？」

▼于洋提供當時的微信發文，證明自己真的被搶，但內容並未提及五星旗。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男約旦被搶「學戰狼」亮五星旗！持刀匪當場嚇呆「恭敬放人」。（圖／翻攝微博）

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