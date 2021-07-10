柯文哲負聲量一個月衝破25萬　勇奪六都聲量冠軍

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



政治中心／台北報導

今年五月台灣疫情大爆發，尤其以雙北地區最為嚴重！根據《山水民調》觀察六都市長表現，雖然台北市長柯文哲網路聲量奪冠，但有逾25萬的負聲量。

民調表示，台北屬於疫情熱區，全國矚目，柯文哲防疫記者會話題性不輸疫情指揮中心記者會，再加上北農事件等議題延燒，各界討論不斷，柯文哲在六都之中成為輿情聲量冠軍。

同為疫情熱區的新北市，市長侯友宜多次的對外發言，都能引起話題，排名第二；高雄市長陳其邁在六月初期聲量並不高，但在六月中疫苗開打後引起一波聲量高峰，近期也因確診數增加公開抨擊柯文哲而帶起聲量，因此聲量緊追在侯友宜之後，排名第三。

民調分析指出，聲量冠軍的柯市長，背後卻是最低的P/N值0.23（P/N值=正聲量/負聲量），雖然勇奪聲量王，但負面聲量高達25萬，更勝於正聲量；侯友宜雖有著高施政滿意度，卻因新北市確診數高，以及相關防疫應變措施受高度檢視下，負面聲量大增，P/N值0.38僅高於柯文哲市長。

聲量第三的陳其邁，總聲量衝高到與侯友宜接近，且P/N值0.59優於雙北市長。台南市長黃偉哲P/N值為0.85，僅次於盧秀燕。台南市與台中市狀況類似，均沒有涉及到本月的幾次主要疫情爆發事件。因此雖然聲量較低，但P/N值較高。

民調資料顯示，疫情進入到6月份之後，桃園市長鄭文燦聲量P/N值0.52優於雙北。值得注意的是，經過諾富特事件之後，鄭文燦聲量偏低，淡出民眾的目光，成功的減少了輿情的後座力。

山水民調依據《山水民調X輿情觀測》資料提出獨家解析，輿情資料來源為榮泰創數據輿情系統。

▼六都市長網路聲量。（圖／山水民調臉書）

