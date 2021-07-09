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快訊／金門大學「4男2女學生」玩水受困！離岸500公尺礁石上崩潰

▲▼快訊／金門大學「4男2女學生」玩水受困！離岸500公尺礁石上崩潰。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大學的6名學生受困於礁石上。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、鄒鎮宇／金門報導

金門大學的4男2女學生9日到海邊戲水，疑似未注意時間，漲潮後受困於離岸500公尺的礁石上。消防局獲報後，立刻派船艇前往，將6人成功救起。

消防局表示，7月9日晚上19時50分獲報青嶼外海礁石有民眾6人受困，岸巡隊嘗試救援但因天黑而無法靠近，因此金沙及金湖消防分隊立刻出動人車船艇搜救。

▲▼快訊／金門大學「4男2女學生」玩水受困！離岸500公尺礁石上崩潰。（圖／記者林名揚翻攝）

▲學生受困於礁石上一段時間，當下非常害怕。（圖／記者林名揚翻攝）

消防局指出，4男2女受困礁石，受困地點離岸約500公尺、潮間帶約400公尺。現場天色黑暗且有漁網、礁石、暗流等，環境危險。大隊長陳叁奇立即指揮金沙及金湖救援橡皮艇下水搜救，縣議員同時也是金沙義消分隊長李應文、金沙義消、金湖義消及金東救生分隊也到場支援搶救。

由於受困一段時間，待救者的6名男女大生接觸時情緒不穩，擔心受怕，身體也開始勞累。金沙金湖橡皮艇第一梯次將4名待救者接駁回岸，並再度前往礁石接駁另2名待救者，成功將6名受困民眾救起。

消防局表示，現場6名待救者均無大礙，經救護人員評估後不需送醫，局長王世祿表示，夏季及防疫期間，民眾宜避免在危險時間前往危險區域，以確保自身安全，而分隊平時訓練有素及裝備船艇保養得宜，方能順利救援。

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