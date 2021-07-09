「不要幻想以後完全沒有疫情」　柯文哲：新冠肺炎終究會流感化

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲9日表示，他認為最後新冠肺炎還是會流感化，所以不要幻想以後完全沒有疫情，比較正確的方法是，思考如何跟疫情共存，不過還是牽涉到每個社會的態度。

中央流行疫情指揮中心8日公布，全國三級警戒將延長至26日，同時有部分場所可「微解封」，各地縣市政府可因應防疫需求因地、因時調整。

台北市政府9日下午召開防疫因應記者會，柯文哲認為，新冠肺炎還是會流感化，所以不要幻想以後完全沒有疫情，比較正確的方法是，思考如何跟疫情共存，新型態也是這樣講，不過還是牽涉到每個社會的態度。

柯文哲指出，像是美國根本就不管，就算每天新增5千、1萬名感染者，政府還是照樣解封，國人應該要思考的是，如果疫情在台灣沒有辦法完全清零、百分之百幹掉到底怎麼辦。

柯文哲強調，沒有一場戰爭是用防守打贏的，所以終究還是要施打疫苗，而台灣的疫苗覆蓋率如果達到七成，大概就可以恢復正常生活，「偶爾再有一兩個感染那就算了」。

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