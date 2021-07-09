【廣編】全聯線上購X舒潔品牌週　消費滿1千送2千再抽Switch

圖、文／金百利提供

瞄準民眾宅在家用紙量大增的需求，「PXGo!全聯線上購」攜手舒潔推出「舒潔品牌週」促銷活動，7/9~7/15祭出「滿一千送二千」及「單筆滿千即可抽超夯3C或電器商品」等年度超值優惠；全聯通路獨賣的「舒潔喀什米爾四層抽取衛生紙—大馬士革香氛系列」也推出箱購只要1,199元的限期優惠，詳細『PXGo!全聯線上購』x「舒潔品牌週」優惠如下：

優惠一 : 滿一千送二千(福利點+折價券)

單筆購買舒潔、可麗舒、可立雅系列紙品，每滿$1,000，即可獲得1,000福利點，與$1,000舒潔紙品折價券(每張面額100元，共10張，須依通路規定使用)

優惠二 : 單筆滿千可參加3C/電器商品抽獎活動，有機會抽中Switch主機+健身環、Apple Watch等超值好禮

購買舒潔、可麗舒、可立雅指定商品，單筆交易金額滿新台幣1,000元以上，即符合抽獎資格，獎品如下 :

1. NS Switch主機+健身環x 2名(市價$13,000)

2. Apple Watch SE x2名(市價$8,900)

3. Sodastream Spirit 氣泡水機x2名(市價$3,980)

以上詳細活動辦法依活動網頁（https://shop.pxmart.com.tw/page/095）公告為主。