BMI≧30列第9類打疫苗！沒主診斷被排除　陳時中：是指疾病不是狀態

▲BMI≧30民眾，若有診斷證明可優先施打疫苗。（圖／路透）

記者張乃文／台北報導

指揮中心開放第九、十類對象登記疫苗施打意願，第九類對象「19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病」其中也包含BMI≧30的民眾。但指揮中心說明，定義是要有主診斷證明「肥胖症」。仍有民眾提出質疑，對此，指揮官陳時中今（9）日再次強調，第九類規定的是，易導致嚴重疾病之高風險「疾病」，而非狀態。

疫苗接種對象第九和第十類，最快月中就能打疫苗，其中第九類對象資格19至64歲具有嚴重疾病的高風險疾病者，患有糖尿病，慢性肝病，心血管疾病，HIV感染者等，也包含BMI值大於等於30的人。陳時中昨日雖已重申，是要有主診斷者，才會被列在疫苗優先施打名單中。不過，依舊有民眾質疑，雖然沒有就醫，BMI值大於等於30是確定的事實，沒有主診斷的同時，就等於把他們排除在優先施打名單外。

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陳時中今在疫情記者會上說明，第九類明確規範就是「具有易導致嚴重疾病之高風險疾病」，他強調，「是疾病，不是狀態」，所有東西都要訂定一個標準，否則在如此龐大的人數下，是很難去一一執行。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，從去年1月1日到今年5月31日，所有有主診斷碼、就醫過就算在內。他指出，一定會有掛一漏萬的情況，因此個案是可以提出申請、討論的。

陳時中也感嘆，「真的很難說」，因為過胖有過胖的問題、過瘦也有過瘦要面臨的狀況，都有各種不同情形，也只能取得一個標準，可是並不代表沒有這次機會，就一定不能打，因為還是照著年齡層開放，每個人都在殷殷期盼，在一定標準下，若疫苗夠會盡量開放得快一些，讓更多想要打的人可以及時打到。