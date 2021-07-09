快訊／新北確診足跡公布！牛丼餐廳、建國市場、全聯北新店

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。針對新北市新增之11例，新北市長侯友宜公布2例之足跡，包括牛丼快餐、建國市場、全聯北新店。

新北市下午公布案15266（快餐店員）、15280的足跡，包括快餐店元足跡為中和區興南路的牛丼快餐，另1例則去過建國市場及全聯北新店。

侯友宜進一步說明，板橋、中和、永和各2例，新莊、三重、新店、淡水、八里各有1例，累計6602人，81％解除隔離，其中，職場感染源5例，家戶感染3例，感染源待釐清2人，醫療院所感染1人。

指揮中心表示，今日新增之32例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月1日至7月8日。個案分布以臺北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例；其中14例為已知感染源、1例關聯不明、17例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月12日至7月4日，確診日介於5月16日至7月7日，死亡日介於6月30日至7月8日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月7日累計公布13,929位確診個案中，已有11,536人解除隔離，解隔離人數達確診人數82.8%。