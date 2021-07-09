研究：加州Epsilon變種病毒能破壞抗體　恐讓「疫苗失效」！

▲美國加州6月15日早已全面解除防疫限制，但有研究指出，Epsilon變種病毒能逃脫疫苗的抗體作用。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

首見於印度的Delta變種病毒入侵全球超過100個國家，不但傳播快速，還可能突破疫苗的保護效果。美國權威學術期刊《科學》（Science）於1日刊載一項研究稱，在加州發現的新冠變種病毒「Epsilon」（伊普西隆）可能導致疫苗有效性降低5到7成，讓已完整接種疫苗者再次「突破性感染」。

據《紐約郵報》報導，美國華盛頓大學(University of Washington)與舊金山「Vir生技公司」（Vir Biotechnology）共同進行研究發現，加州Epsilon變異株擁有3種位於棘蛋白上的突變，能分解、破壞施打輝瑞、莫德納等mRNA疫苗後產生的部分中和抗體，使疫苗對Epsilon變異株的有效性降低50%到70％，因而造成「突破性感染」。

▲加州日落大道（Sunset Boulevard）商家重新開業，在酒吧內人們不需戴口罩或保持社交距離，但有衛生官員呼籲人們在室內應該戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

研究指出，不僅是疫苗，Epsilon變種病毒還可能逃脫染疫後自然產生的中和抗體作用，導致人們陷入再次染疫的風險。根據《科學日報》（Science Daily）報導，Epsilon變異株其中一種突變L452R影響棘蛋白上的受體結合域，在研究與臨床階段的34種中和抗體就導致其中14種抗體的活性降低，但好消息是，Epsilon變種病毒的傳染力並不如原始病毒強烈。

據報導，Epsilon變種病毒2020年5月首見於加州，夏季時分化為B.1.427與B.1.429兩種譜系，美國境內相關病例迅速增加，目前至少在34個國家現蹤，全球累計病例達4萬9221例，不過，約有97％病例都發生在美國，而其中半數以上集中於加州。

與此同時，根據美國CDC表示，首次在印度發現的Delta變種病毒已經成為「全美主要流行毒株」，有超過半數的新增病例都是感染Delta病毒，也是紐約市第二大宗的病毒株。

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