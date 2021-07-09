　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：加州Epsilon變種病毒能破壞抗體　恐讓「疫苗失效」！

▲▼美國加州6月15日早已全面解除防疫限制，不需戴口罩或保持社交距離，但有研究指出首見於加州的Epsilon變種病毒能逃脫疫苗的抗體作用。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州6月15日早已全面解除防疫限制，但有研究指出，Epsilon變種病毒能逃脫疫苗的抗體作用。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

首見於印度的Delta變種病毒入侵全球超過100個國家，不但傳播快速，還可能突破疫苗的保護效果。美國權威學術期刊《科學》（Science）於1日刊載一項研究稱，在加州發現的新冠變種病毒「Epsilon」（伊普西隆）可能導致疫苗有效性降低5到7成，讓已完整接種疫苗者再次「突破性感染」。

據《紐約郵報》報導，美國華盛頓大學(University of Washington)與舊金山「Vir生技公司」（Vir Biotechnology）共同進行研究發現，加州Epsilon變異株擁有3種位於棘蛋白上的突變，能分解、破壞施打輝瑞、莫德納等mRNA疫苗後產生的部分中和抗體，使疫苗對Epsilon變異株的有效性降低50%到70％，因而造成「突破性感染」。

▲▼美國加州6月15日早已全面解除防疫限制，不需戴口罩或保持社交距離，但有研究指出首見於加州的Epsilon變種病毒能逃脫疫苗的抗體作用。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州日落大道（Sunset Boulevard）商家重新開業，在酒吧內人們不需戴口罩或保持社交距離，但有衛生官員呼籲人們在室內應該戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

研究指出，不僅是疫苗，Epsilon變種病毒還可能逃脫染疫後自然產生的中和抗體作用，導致人們陷入再次染疫的風險。根據《科學日報》（Science Daily）報導，Epsilon變異株其中一種突變L452R影響棘蛋白上的受體結合域，在研究與臨床階段的34種中和抗體就導致其中14種抗體的活性降低，但好消息是，Epsilon變種病毒的傳染力並不如原始病毒強烈。

據報導，Epsilon變種病毒2020年5月首見於加州，夏季時分化為B.1.427與B.1.429兩種譜系，美國境內相關病例迅速增加，目前至少在34個國家現蹤，全球累計病例達4萬9221例，不過，約有97％病例都發生在美國，而其中半數以上集中於加州。

與此同時，根據美國CDC表示，首次在印度發現的Delta變種病毒已經成為「全美主要流行毒株」，有超過半數的新增病例都是感染Delta病毒，也是紐約市第二大宗的病毒株。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／11名武裝份子　闖入台灣駐海地大使館！
快訊／微解封中央、地方不同調　蘇貞昌回應了
一般要耗1年！江宏傑只花2月「光速離婚」　律師揭2談判內幕
蔡英文特助酸殘劑是「詠春疫苗」　她怒批：台灣最醜陋的人
快訊／基隆母「頭部重創」慘死！　兒子遭逮捕雙腿癱軟
懷疑有內應！海地總統中12槍「左眼被打爆」　28嫌有2美籍
鄭文燦改口了！　夜市開放內用
染疫死亡者「每人10萬喪葬慰問金」　7／15起發放
臥床70天！醫生「你知道你快死了嗎」　彈頭棄千萬年薪拚碩士

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輝瑞疫苗 成通乳丸？貧乳女接種2周　「猛升2罩杯」變大奶妹

快訊／武裝分子闖入台灣駐海地大使館！　外交部聲明：11人被捕

女空軍遭性騷輕生！南韓國防部調查坦承「重大疏失」　已起訴10人

CNBC：接種率最高6國確診數持續上升　5國仰賴中國疫苗

懷疑有內應！海地總統中12槍「左眼被打爆」　警：28嫌犯有2美籍

教廷點名台灣！感謝各國慰問教宗方濟各　蔡英文列首位

對抗Delta要打2針！研究：抗體會被逃避　單劑疫苗「90%幾乎無效」

研究：加州Epsilon變種病毒能破壞抗體　恐讓「疫苗失效」！

快訊／再刷新紀錄！南韓微解封破滅「激增1316例」　首都圈升4級警戒

歐洲議會表決通過　籲官員別參加2022北京冬奧

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

輝瑞疫苗 成通乳丸？貧乳女接種2周　「猛升2罩杯」變大奶妹

快訊／武裝分子闖入台灣駐海地大使館！　外交部聲明：11人被捕

女空軍遭性騷輕生！南韓國防部調查坦承「重大疏失」　已起訴10人

CNBC：接種率最高6國確診數持續上升　5國仰賴中國疫苗

懷疑有內應！海地總統中12槍「左眼被打爆」　警：28嫌犯有2美籍

教廷點名台灣！感謝各國慰問教宗方濟各　蔡英文列首位

對抗Delta要打2針！研究：抗體會被逃避　單劑疫苗「90%幾乎無效」

研究：加州Epsilon變種病毒能破壞抗體　恐讓「疫苗失效」！

快訊／再刷新紀錄！南韓微解封破滅「激增1316例」　首都圈升4級警戒

歐洲議會表決通過　籲官員別參加2022北京冬奧

江宏傑離婚福原愛後首露面！　宣告要當「負責爸爸」自拍洩近況

疑因股份鬧翻…基隆男拿「空氣加濕器」砸爛母親頭！她陳屍客廳

謝金河／全球貨櫃航運大戰開始！只有台灣投資人「玩當沖」

獨／台中2家必比登排隊名店不開放內用　百貨美食街微解封

713開放健身房！醫驚呆「比搭飛機危險」　5點警告：會是大破口

1個月無薪假要結束了！餐廳微解封她鬆口氣　嘆一句話道出底層心酸

輝瑞疫苗 成通乳丸？貧乳女接種2周　「猛升2罩杯」變大奶妹

健身房微解封超怪！　醫曝「3風險」批：哪門子專家會議

陸網瘋傳「日本小妹妹」讓座大人　母澄清：我家孩子是中華兒女！

「南韓第一美女」金喜善45歲近照曝光　凍齡美貌震驚網：根本少女

辣妹也有蛋蛋？她在胯下掛兩顆　左甩右甩路人看傻：比我大欸XD

國際熱門新聞

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

即／微解封破滅！南韓激增1316例確診

南韓首都圈防疫　可能升至最高級

他面試失敗　怒撕宣傳冊拼成梵谷名畫

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

海地總統遭暗殺　警：有2美籍嫌犯

推文現台灣國旗　白宮：團隊無心之過美國政策未變

Vera Wang老態無p照曝光！網崩潰：美魔女是假的

快訊／美駐巴格達大使館遭飛彈襲擊

刺殺海地總統6嫌犯落網　1人為美國公民

研究：加州Epsilon變種恐使疫苗失效

全球染疫破400萬　1.8億人確診

Delta讓疫苗保護力下降　輝瑞宣布研發第三針「加強劑」 　

英增3萬確診　專家：解封不道德

更多熱門

相關新聞

快訊／浙江新增1例台灣「無症狀感染者」

快訊／浙江新增1例台灣「無症狀感染者」

浙江省衛健委9日通報，浙江省8日新增新冠無症狀感染者1例，由台灣輸入，已排查密切接觸者均已實施集中隔離。不過，關於該無症狀感染者的詳細情況尚未公布。

林口華亞科技園區染疫　Garmin廠區1員工確診

林口華亞科技園區染疫　Garmin廠區1員工確診

超商買得到阿中部長同款「戰貓口罩」

超商買得到阿中部長同款「戰貓口罩」

還有傳播鏈！環南市場增3確診　首次PCR都是陰性

還有傳播鏈！環南市場增3確診　首次PCR都是陰性

環南市場增3例確診！2例攤商、1例市場自治會　皆匡列隔離

環南市場增3例確診！2例攤商、1例市場自治會　皆匡列隔離

關鍵字：

美國加州變種加州變異株Epsilon變種病毒新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

運動微解封　館長：這樣我不敢開

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

713微解封各縣市措施懶人包

福原愛「東奧開幕前」火速離婚驚呆日媒

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

柯文哲猛打中央！沈榮欽：目的已達成

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面