狂吹冷氣孩子又過敏了？　近9成敏兒媽咪：這樣抗敏有感

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進入暑假後，全台連日高溫，加上防疫，孩子幾乎都待在家狂吹冷氣。對此，知名小兒過敏科醫師陳映庄提醒，已進入夏季高濕高熱的天氣型態，若是溫、濕度控制不當，加上孩子本身就是過敏體質，過敏很容易被誘發。為響應7/8世界過敏日，陳映庄醫師與百位媽媽特別提出居家防疫兼抗敏3招，呼籲過敏兒家長趁著防疫待在家的時間，用簡單、輕鬆的日常體質調整法，幫助孩子早日跟過敏Say Goodbye！

抗敏需內外兼具 溫溼度控制+體質調整是關鍵

網路上媽媽最常分享的抗敏神器不外乎是空氣清淨機、除濕機等。對此，陳映庄醫師表示，外在環境中的溫、濕度控制的確是抗敏工作中不可或缺的一環。當天氣變化大、或是濕度超過50%，環境中的過敏原就會容易變得活躍，導致孩子過敏容易被誘發。因此，醫師提醒，過敏起因於體內免疫細胞對外來過敏原過度反應導致，想要全面地為孩子建立起舒適、不敏感的抗敏保護網，除了外在環境的控制外，更需兼顧孩子的內在過敏體質調整。

好菌百百種 想抗敏調體質要補充什麼菌？

針對過敏體質調整，已有許多國際研究顯示，市面上抗敏產品常見的LP菌對於過敏有幫助，是抗敏常用的特殊菌種。醫師分析最近網路上百位媽媽試飲分享的LP33機能優酪乳，就含有專利LP菌，並經動物實驗證實能促進第一型T輔助細胞活化，維持免疫細胞TH1與TH2在平衡狀態，也拿到國家健康食品認證可輔助調整過敏體質，是孩子居家抗敏的好選擇。

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近9成過敏兒媽咪試用抗敏有感

「酸酸甜甜，我那難搞的兒好愛」、「抗敏終究還是要孩子喜歡、願意養成習慣，才是有效的方法」。LP33機能優酪乳經百組過敏兒家庭試飲，99%過敏兒媽媽一致認同是安心的抗敏選擇，更有高達89%媽媽試飲後滿意，認為抗敏有感1。居家期間，每天幫孩子準備1瓶LP33機能優酪乳，不僅孩子喝得開心，媽媽也能輕鬆幫助過敏兒調整過敏體質、又能補充乳製品營養，幫孩子由內而外建立抗敏保護力！

[1]根據2021.05媽咪拜百位媽咪調查，經過兩週試用評分得出，LP33機能優酪乳有高達99%過敏兒媽媽安心的抗敏選擇，以及89%過敏兒媽媽滿意抗敏有感