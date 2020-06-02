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21歲妹突然不敢摘口罩！淚訴「嘴巴都歪了」　醫一看秒懂：很多年輕人中招

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲戴口罩。（示意圖，非本文當事人／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江杭州21歲的小星（化名）模樣清秀，但她最近卻十分懼怕別人看到自己的臉，即使獨處也不願摘下口罩，「左邊的眼睛閉不上，嘴巴是歪的，喝水會漏，吃飯沒法嚼。」她隨後到醫院檢查，原來她是「面癱」了，而這與她平時習慣有關。

綜合陸媒報導，小星最近得了「眼歪嘴斜」的病，「左邊的眼睛閉不上，嘴巴是歪的，喝水會漏，吃飯沒法嚼，如果你看到幾天前我的鬼樣，一定會被嚇到，我自己都不敢照鏡子。」

小星隨後到杭州市紅十字會醫院，被確診是突發性面神經炎！原來，作為職場新鮮人的小星，剛上班沒多久就遇上「復工復產」趕進度，三天兩頭就要加班，這讓她情緒煩躁，加上炎炎夏日來襲，她覺得辦公室開冷氣不夠涼爽，必須再配上小風扇吹著才舒服，而正式這些舉動讓她「面癱」了。

▲▼ 吹冷氣面癱 。（圖／翻攝自微博、荔枝視頻）

▲陳先生因整晚開著冷氣，對著自己吹，醒來後半邊臉也沒知覺 。（圖／翻攝自秒拍）

無獨有偶，江蘇淮安一名陳先生因整晚開著冷氣，對著自己吹，醒來後半邊臉也沒知覺，「拍了自己沒有感覺，刷牙、漱口的時候，水就直接往外面噴」。所幸經過針灸治療，兩人都已逐漸康復，小星感慨表示，「我再也不敢這麼貪涼了，年輕也經不起折騰啊！」

北京大學人民醫院神經內科主任醫師李永傑則稱，他此前也碰到過一個病人A，該病人路上走得急了點，出了很多汗，然後上了計程車，A坐在副駕駛座位上，直對著冷氣吹了一路，「雖然涼快了，但下車後，他卻覺得臉部皮膚發麻發木，很不舒服。到醫院就診，結果被確診為急性面癱。」

▲▼ 吹冷氣面癱 。（圖／翻攝自微博、荔枝視頻）

▲醫師示範面部操 。（圖／翻攝自秒拍）

對此，杭州市紅十字會醫院針灸科主任劉承浩表示，周圍性面神經癱瘓是一種常見、多發的病症，一般免疫力低下的老年人更容易得病，但現在年輕人中招的越來越多，「很多年輕人喜歡熬夜上網打遊戲，有的白領或學生需要熬夜工作學習，面癱就容易找上門」，提醒大家夏天已至氣溫漸升，不能太貪涼，冷氣風扇切忌對著吹，同時要注意規律作息，避免過勞。

▼大陸網友PO出疑似面癱的年輕女生。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 吹冷氣面癱 。（圖／翻攝自微博、荔枝視頻）

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