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妳也是嗎？　過敏兒媽媽選出「最有感心聲是它」

妳也是嗎？過敏兒媽媽選出「最有感心聲是它」（圖／業者提供）

圖、文／統一提供

台灣每3個人就有1個人過敏，學童過敏率盛行率更高達五成，過敏可說是台灣媽媽們的一大困擾。最近，網路上聚集了一百位媽媽，共同分享身為過敏兒家長的日常照護心酸，真實的心聲意外地引起許多共鳴，讓媽媽網友們紛紛喊道：「還以為是我寫的…」、「敏兒媽媽+1 光用看的都心有戚戚焉」。快來看看究竟是哪5大金句，哪一句又讓媽媽最有感！

過敏變起床鬧鐘　體質不對做什麼都不對
排名第一位的就是令媽媽們聞之喪膽的「起床過敏」啦！有過敏體質的孩子，只要天氣和環境一變化就會過敏。有的媽媽還笑稱，每天起床聽到孩子的過敏聲音，就知道孩子起床了沒。的確，外在環境污染、空氣品質、高濕的環境，甚至作息不正常都會讓孩子過敏發作。難怪有許多媽媽表示，過敏體質沒調好，環境保持再乾淨，溫度，濕度都控制良好，還是會過敏。

就怕過敏遺傳　媽媽們內心最深的遺憾
總結敏兒家長的回饋，最多家長的心聲就是：爸媽自己本身就是過敏兒，然後孩子遺傳到過敏體質。研究指出，當爸媽雙方都是過敏體質，高達8成孩子也同樣會有過敏體質。因此，許多過敏體質的媽媽，從孩子一出生就開始嚴防過敏發生，不讓孩子未來也跟自己一樣經歷各種敏感。但有媽媽指出，也只有自己過敏過，才知道那種感覺有多難受，看到孩子因為不舒服鬧脾氣，作為媽媽也只能繼續找解決方式，希望孩子的過敏能稍微緩解一些。

調整過敏體質　讓孩子開開心心對抗過敏
不論是遺傳或其他原因造成的過敏，都很有可能是免疫系統中重要的TH1與TH2細胞失衡，產生過敏反應。對此，許多媽媽也感慨，當初就是不知道造成過敏的根本原因，也不知道甚麼方法對孩子最好。LP33機能優酪乳含專利LP菌，長期飲用LP33機能優酪乳，可以改變體內菌叢生態，調節生理機能，促進TH1細胞活性，可輔助調整過敏體質。酸酸甜甜的優酪乳不僅小孩喜歡喝、接受度高，對媽媽來說，只要孩子願意長期配合，不用他三催四請就會主動想要喝，更是讓媽媽準備起來輕鬆、又是相對簡單的抗敏好方法！畢竟，若想幫助孩子打造抗敏好體質，最重要的還是要方便，才能持之以恆，早日幫助孩子跟敏感說掰掰！

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