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雲霄飛車搭一半！媽媽竟「動脈撕裂」慘死　兒坐隔壁全目睹

▲▼印第安納州著名的恐怖雲霄飛車「The Voyage」於6月發生死亡意外，一名47歲婦女在乘坐時昏厥身亡。（圖／翻攝自Holiday World & Splashin’ Safari官網）

▲印第安納州著名的木造雲霄飛車「The Voyage」於6月發生死亡意外，一名47歲婦女在乘坐時昏厥身亡。（圖／翻攝自Holiday World & Splashin’ Safari官網）

記者張寧倢／編譯

美國印第安納州聖塔克勞斯（Santa Claus）主題樂園「Holiday World & Splashin’ Safari」發生死亡意外，一名來自俄亥俄州的47歲女性日前搭乘園區內的雲霄飛車，卻被人發現昏厥在座位上，送醫後仍不幸去世，當局驗屍報告指出，婦女的死因為胸腔動脈撕裂與內出血。

▲▼印第安納州著名的恐怖雲霄飛車「The Voyage」於6月發生死亡意外，一名47歲婦女在乘坐時昏厥身亡。（圖／翻攝自Holiday World & Splashin’ Safari官網）

▲「The Voyage」雲霄飛車最低點與最高點相差52.7公尺，大約17層樓高。（圖／翻攝自Holiday World & Splashin’ Safari官網）

根據《紐約郵報》報導，47歲的楊科維琪（Dawn Jankovic）於6月4日搭乘樂園內的雲霄飛車「The Voyage」，這是一座垂直高度達52.7公尺、軌道長度共1.9公里的大型設施，最高時速可達108.4公里， 但在設施行駛過程中，她17歲的兒子岡納（Gunnar Merker）便發現母親昏厥在座位上，毫無反應，園方醫護人員立刻施予急救，但楊科維琪送醫後仍不治身亡。

▲▼美國一名47歲女性乘坐雲霄飛車身亡。（圖／翻攝自Facebook／Dawn Renee Jankovic）

▲楊科維琪乘坐雲霄飛車後死亡，丈夫表示，她與兒子都很喜歡去遊樂園玩這些刺激的設施。（圖／翻攝自Facebook／Dawn Renee Jankovic）

當局最近公佈了驗屍報告，其中列出3項死因，包含嚴重內出血、後外側胸腔動脈撕裂與雲霄飛車造成的乘坐力。驗屍官舒克（Katie Schuck）表示，雲霄飛車本身並未造成的死亡，而是與乘坐時的力導致身體出現反應，就安全方面而言，沒有故障或其他設施問題，楊科維琪被判定為意外死亡。

死者丈夫蓋瑞（Gary Merker）表示，楊科維琪和兒子岡納都是雲霄飛車的愛好者，喜歡去各個遊樂園，「他們會去很多不同的遊樂園，這是他們的嗜好，以前也去過這裡，但不知道為什麼這次會發生意外。」岡納則說，母親當天狀態一整天都很好，看不出異狀。報導稱，雖然雲霄飛車被列為第三大死因，但並不是致命因素。

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