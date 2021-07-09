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暑假瘋玩3C「晶亮神物」葉黃素出涷！小兒科醫師：「黃金比例果凍」Q彈好吃助吸收

▲▼白蘭氏葉黃素凍情境及產品拍攝 。（圖／記者黃克翔攝）

▲暑假到，就怕孩子長時間面對螢幕，小兒科醫師陳映庄呼籲家長，陪伴孩子一起培養良好使用3C習慣。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

受防疫影響，孩子過度專注平板、電腦上課一整天，又緊接著暑假，狂滑手機、面對電腦是小朋友的娛樂常態，這也讓爸媽們超煩惱，擔心暑假後孩子臉上失去光采！家有三寶爸的小兒科醫師陳映庄指出，爸媽可以協助孩子培養正確的使用3C習慣，並透過飲食、運動甩開不舒適、維持晶亮，但現代父母工作繁忙、多吃外食，很難時時刻刻陪伴孩子活動、每餐都讓孩子攝取到足夠的營養，這時補充葉黃素預防長時間使用3C產品帶來的影響，就是很便利的方式。

▲▼白蘭氏葉黃素凍情境及產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲螢幕裡好玩新奇的事太多，孩子一不小心就容易沉迷。

從小成長在3C產品包圍的環境中，要現在的孩子遠離3C根本是天方夜譚，但又希望維持孩子的晶亮有神，家長們紛紛購入時下最夯的晶亮聖品「葉黃素」，可是買到就等於補到了嗎？常在臉書分享最新育兒資訊、追蹤人數破11萬的小兒科醫師陳映庄表示，晶亮保健品中多含有「葉黃素」和「玉米黃素」，這兩種營養素守護晶亮的重要成分；維生素E還具備抗氧化的能力，可減少自由基生成，有助晶亮保養。而且由於人體無法自行合成葉黃素和玉米黃素，須從食物中獲取，因此從金盞花萃取的葉黃素營養品，像是「白蘭氏葉黃素精華凍」成分中具備葉黃素、玉米黃素以及同樣有抗氧化作用的維他命E，就成為爸媽保護孩子晶亮世界的神隊友。

▲▼白蘭氏葉黃素凍情境及產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲葉黃素產品琳瑯滿目，陳映庄醫師受訪時特別點出其中兩種具重要功用的營養素，讓家長在挑選時可留心注意。

爸媽們對葉黃素營養品的成分有了概念之後，陳映庄醫師更給出挑選小撇步：選擇黃金比例產品對吸收更有幫助。陳映庄表示，依據美國國家衛生研究院在5年研究中發現，葉黃素搭配玉米黃素成分含量5:1為最佳攝取量，例如「白蘭氏葉黃素精華凍」即擁有5：1黃金比例，具研究實證的優秀吸收條件。有了成分和關鍵比例，讓沒空在貨架前一一比較葉黃素營養品的父母，能直接按照原則輕鬆選到符合需求的葉黃素，給予寶貝基本足夠的3C保護力。

▲▼白蘭氏葉黃素凍情境及產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲白蘭氏葉黃素精華凍中葉黃素與玉米黃素為5：1比例，和美國國家衛生研究所實驗證實的比例相同。

不過就像希望孩子有好成績，讀書不能三天打魚、兩天曬網，想讓孩子藉由食用葉黃素來守護晶亮，也要注意「食用時間」和「頻率」的眉角問題。據臺北市政府衛生局新聞指出，市售葉黃素分為游離型和酯化型兩種，游離型分子量較小，一般認為吸收率較佳；酯化型則是最好搭配油脂一起服用。對此，陳映庄醫師也在受訪時建議酯化型可在飯後食用；游離型食用時間上較不受限，但陳映庄醫師表示葉黃素產品中多半會另加維生素等副原料，因此他同樣建議飯後食用較好。為孩子補充葉黃素營養，家長們最關心的還是什麼時候能達成目標，對此，陳映庄醫師強調長期吃才是關鍵，「葉黃素濃度也需要長時間補充會更有感，過程需要有點耐心。」陳映庄醫師呼籲爸媽別貪心，讓孩子每日適量攝取，多吃也無法趕進度多吸收。

▲▼白蘭氏葉黃素凍情境及產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳映庄醫師表示，葉黃素營養品需要長期食用，爸媽們想看到成果需要耐性。

一般葉黃素常見為顆粒狀、膠囊狀，小孩一看見就聯想到吃藥而拒吃，為了讓孩子心甘情願開心吃下，白蘭氏特別把葉黃素變成小朋友最愛的果凍！「白蘭氏葉黃素精華凍」的長條果凍狀，吃起來口感Ｑ彈，還加入了黑醋栗，口味酸酸甜甜，像極了小孩平時愛吃的零食，不必爸媽催就主動討著要。陳映庄醫師笑說，挑好吃的小朋友才會願意接受，而且像是「白蘭氏葉黃素精華凍」無添加色素及防腐劑，家長更能放心給孩子吃，他還會告訴孩子食用的好處，當小朋友了解葉黃素對身體有幫助又好吃，自然開心天天吃。

▲▼白蘭氏葉黃素凍情境及產品拍攝 。（圖／記者黃克翔攝）

▲白蘭氏葉黃素精華凍酸甜有彈性的果凍口感，讓吃營養品跟吃零食一樣。

透過食用葉黃素讓孩子晶亮獲得充分營養之外，陳映庄醫師也依照衛福部列出的原則，建議家長為孩子打造舒適環境和培養良好閱讀與使用3C習慣，像是讀書時光線要充足、坐姿正確，專注30分鐘、休息10分鐘，閱讀保持35～45公分距離，若是未滿2歲盡量避免面對螢幕、2歲以上每日不要超過1小時。若是必須長時間專注3C或閱讀，陳映庄醫師表示，運動像是打乒乓球、羽毛球，因球距會隨著遠近不斷改變，能有效舒緩放鬆。

▲▼白蘭氏葉黃素凍情境及產品拍攝 。（圖／記者黃克翔攝）

▲家長可以多陪孩子放鬆玩耍，讓小朋友暫時放下3C螢幕。

衛福部提醒家長，天然食物是讓孩子維護晶亮的重要營養來源，像是維生素A、B群、C豐富的食物，還有深黃色、深綠色蔬果等都有幫助，陳映庄醫師也提醒父母需多費心為孩子準備均衡飲食，在環境、日常習慣、食補以及營養品四道守護齊心作用之下，孩子就能晶亮有神繼續探索世界與擁有無限未來。

▲▼葉黃素,白蘭氏,白蘭氏葉黃素精華凍,玉米黃素,暑假,3C,陳映庄。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲綠色蔬菜和蛋黃都含有豐富葉黃素。（圖／取自免費圖庫pexels）

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