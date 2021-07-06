網路書店夏日折扣來了　暢銷書便宜買又能填滿宅時間

▲居家閱讀需求旺盛，博客來6月整體圖書營收創新高，銷售冊數較去年同期成長超過2成。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

三級警戒期間，不少人選擇用「閱讀」來填滿居家防疫的休閒時光，除了文學小說有一定的讀者基本盤，上班族利用時間檢視財務規劃，帶動商業理財書籍持續熱銷，家長則是對於童書類分齡閱讀需求爆增。現在暑假來臨了，針對不同閱讀需求，網路書店相繼展開夏季書展活動，祭出暢銷書折扣、新書現折、送折價券等好康，省錢一次補滿家中書庫，在家防疫不無聊。

搶攻暑假閱讀商機，博客來目前除了同步開跑2021曬書祭、兒童暑期閱讀書展，即日起再推「閱讀夏祭」書展，超過2千種上半年暢銷圖書全面3折起，首波主打獨家商品、熱門注目新書、上半年暢銷榜、夏日職人書單、每週邀請不同駐店作家，搭配閱讀主題發送折價券，7/7、7/8兩天會員日全館結帳滿千會員分級再折扣，最高再享88折，滿1200再送100元E-Coupon，活動至9/8止。另有電子書優惠活動，主打類型小說、原生電子書、電子雜誌，總數量逾萬種，最低9元起。

▲新舊書一起買，除了便宜的二手書，每件新品折5元。（圖／TAAZE讀冊生活提供）

TAAZE讀冊生活推出新書購書每本現省5元方案，同一筆訂單中買2本二手書加購新品，每件新品折5元，可抵用新書、雜誌、文具百貨、影音商品，另祭出「滿799元送100元E-Coupon」、「二手書滿599元現折30元」，以及滿599元再送三重好禮活動。線上也集結了「同島一命Stay Safe!」全書系79折書展，共17家出版社一起參與，除了新雨75折、旭昇雙書75折，其餘全部書籍79折。今周刊電子書全書系則是單書63折、雙書6折、每周精選53折。

momo觀察，疫情再掀閱讀新風氣，上半年圖書銷量年增6成，防疫警戒升級後更帶動購買人數日均成長近6成。銷量前5大書籍類別包含童書教具、商業理財、文學小說、語言學習、心靈勵志。「暢讀一夏」 活動即日起開跑，祭出精選人氣書籍5折起、滿額登記送66折折價券等好康，同時預告7月亮點新書即將登場，包含屁屁偵探動畫漫畫3、首刷限量贈品版明明啊明明（注音版），以及獨家簽名版蘭花絮語。