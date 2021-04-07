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讓小朋友都搶著吃的Q彈葉黃素凍！白蘭氏徵超萌小小代言人、機會難得爸媽們快手刀報名

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,小小代言人。（圖／翻攝自影片）

▲白蘭氏葉黃素精華凍直擊小朋友們的手機使用習慣跟食用葉黃素的超萌反應。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

現在的孩子們在日常生活中接觸3C產品的頻率越來越高，無論是讀書或休閒，都難避免長時間與螢幕為伍，天天接收大量網路資訊之餘，手遊種類豐富、吸引力大，往往一不注意就使用螢幕好幾個小時，讓天下爸媽們十分擔心。日前白蘭氏推出一支影片，一一詢問小朋友們「每天用手機的時間有多長？」部分年紀較小的孩子會在爸媽的規定之下適度使用手機，有些小朋友則面對鏡頭閃爍其詞，更有人像吃了誠實豆沙包一般大方承認自己都「用到睡前」、「去朋友家玩」，童年時期就已經與3C產品結下不解之緣，除了擔心孩子成為低頭族，更擔憂孩子是否還能一直「晶亮有神」。

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,小小代言人。（圖／翻攝自影片）

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,小小代言人。（圖／翻攝自影片）

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,小小代言人。（圖／翻攝自影片）

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,小小代言人。（圖／翻攝自影片）

為了讓孩子擁有完善的照顧與營養補充，許多爸媽都會為孩子準備各式各樣的保健品，但價格不是重點，擔心不合口味、孩子不願意主動食用才是關鍵，天天苦口婆心、好言相勸，有時候更得軟硬兼施才能讓孩子願意「開金口」，不只孩子累、爸媽心更累。白蘭氏葉黃素精華凍添加有「黑鑽石」之稱的黑醋栗，微酸風味更可口，比起常見的顆粒狀、膠囊狀葉黃素等，要搭配開水服用，還有小孩子較難吞服等問題，白蘭氏葉黃素精華凍的長條型果凍狀方便食用，滿足孩子愛吃果凍的喜好，QQ口感讓影片中的「超萌試吃員」讚不絕口表示「酸酸甜甜」、「酸酸的」，還有可愛萌孩「好吃到破音」、笑倒眾人，更有「浮誇系」試吃員表現出好吃到跳起舞來的模樣，直喊：「想吃無限條！」

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,小小代言人。（圖／翻攝自影片）

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,小小代言人。（圖／翻攝自影片）

▲小小試吃員超萌表示「可以再吃無限條！」

問到小朋友們「葉黃素是什麼？」小朋友紛紛回答「樹葉」、「一種花」、「綠色的菜」⋯⋯，雖然不知道葉黃素是什麼，但是白蘭氏葉黃素精華凍都能讓他們吃得津津有味，極受孩子歡迎的白蘭氏葉黃素精華凍中的葉黃素與玉米黃素比例為5：1，產品說明指出，該比例與美國國家衛生研究所實驗證實的比例相同，且含抗氧化作用之維他命E，有助於減少自由基的產生，無添加色素及防腐劑，讓孩子吃得更安心。輕巧的包裝可以隨身攜帶、隨時補充，Q彈的凍感更讓吃營養品成為一種享受，家中有了白蘭氏葉黃素精華凍，不用爸媽催促，孩子就會自己拿來吃！

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,小小代言人。（圖／翻攝自影片）

▲▼白蘭氏,葉黃素,白蘭氏葉黃素精華凍,小小代言人。（圖／翻攝自影片）

▲你家的寶貝也很萌？快來投稿成為白蘭氏的小小代言人！


白蘭氏葉黃素精華凍除了是保護孩子晶亮護萌的神隊友，更要來徵集6～18歲的小小代言人，喜歡秀自家寶貝的爸媽別錯過，把握機會讓更多人看見你的孩子有多可愛！白蘭氏小小代言人火熱招募中，即日起～4月14日，只要於活動網站上傳家中萌孩吃白蘭氏葉黃素凍的可愛照片及簡單敘述就可領取白蘭氏葉黃素精華凍的180元折價券，4/15～4/22開放集氣應援，獲選人氣最高的小朋友就可以成為白蘭氏的小小代言人，並獲12組21入的葉黃素精華凍（市價約$13,000）以及專業攝影師拍攝的寫真集，為孩子的成長過程留下珍貴紀錄，忍不住想分享家中萌孩吃白蘭氏葉黃素凍可愛的模樣？爸媽們快點手刀前往報名。

手刀報名 ►►►https://brandsjskids2021event.com.tw/

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白蘭氏葉黃素白蘭氏葉黃素精華凍小小代言人

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