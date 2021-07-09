咖啡越喝越胖？營養師：每天喝拿鐵恐月增一公斤



▲黑咖啡熱量低，不過，如果添加過多牛奶或糖，可能讓體重悄悄增加。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

很多人習慣早上來一杯咖啡，幫助提神醒腦，不過咖啡太多也是不行的，尤其添加過量牛奶、糖包等等，小心越喝越胖，美女營養師高敏敏就在臉書提醒大家，每天喝一杯咖啡拿鐵，一個月後，恐怕增加一公斤，建議適量攝取就好。

營養師高敏敏發文好奇問，「每天都要喝咖逼，才有醒來的感覺嗎？你都喝什麼種咖啡呢？來看看每天喝 連續喝一個月之後會累積多少熱」，舉例來說，大家最常點的咖啡「拿鐵咖啡一杯500ml，熱量約256kcal，喝一個月後，總熱熱量約7680kcal，當你身體累積7700 大卡的脂肪，體重就可能增加1公斤。





▲咖啡熱量。（圖／截取自高敏敏營養師臉書）



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另外，她提到，「摩卡咖啡熱量更高，一杯500ml，熱量高達605kcal，喝一個月後累積熱量18150kcal，體重增加2.4kg」，建議大家還是喝黑咖啡，「美式咖啡一杯500ml，熱量約23kcal，喝一個月後幾乎不會胖」，不過，如果外加糖加、奶精，熱量還要再增加，像是一顆液糖球，熱量42kcal，一顆奶精約26kcal，一條砂糖約12kcal。

高敏敏表示，喝黑咖啡比較不會胖，因為額外的添加物少、熱量也最低，加上咖啡能促進代謝，適量喝、正確喝還能幫助增加新陳代謝、保持清醒、提升工作效率，她建議，「咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，對健康不致造成影響， 若有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者、孕婦、孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用」，最後強調，「 越接近食物原型的食物，對我們的身體負擔是越小的」。