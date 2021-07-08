快訊／柯文哲宣布：北市明起開放65歲↑預約莫德納

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲8日宣布，由於中央疫苗預約系統即將上線，所以65歲以上民眾要先打完疫苗，北市9日、10日要開放65歲以上民眾預約打疫苗，接種時間為7月11日至7月15日。台北市副市長蔡炳坤也補充，14日、15日會開放花博爭艷館的大型接種場館。

北市政府8日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對指揮中心宣佈微解封、柯文哲稱2日環南市場是被設局、柯文哲說不排除公布總統府施打名單、環南市場大規模PCR等議題做回應。

柯文哲宣布，7月9日、7月10日早上8時至下午5時開放65歲以上民眾預約打疫苗，接種時間為7月11日至7月15日，接種點總計257家醫院，不限制台北市民戶籍，另新增「取消」按鍵，到截止日前都可以「取消」。

此外，柯文哲也提及，因為中央疫苗預約系統即將上線，所以65歲以上民眾要打完疫苗，7月15日之後，65歲以下民眾打疫苗由中央系統接管。

蔡炳坤則表示，這次開放65歲以上民眾接種疫苗，接種地點除了醫院、合約診所之外，在14日與15日，將開啟花博爭豔館的大型接種場館，搭捷運過去也很方便。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）