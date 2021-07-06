驚悚直擊！汐止康寧街路燈倒塌砸中轎車　駕駛驚魂：我只是等紅燈

記者張君豪／新北報導

6日上午7時許，新北市汐止區康寧街68號前發生一起路燈倒塌意外！汐止警方證實這起意外發生時，倒塌路燈砸中一輛自小客車，在場通勤準備出門上班民眾目擊；由於燈桿倒在康寧街往汐止方向、橫跨兩車道，僅容一台車能通行。

▲汐止康寧街6日上午路燈被強風吹倒，砸中一輛等紅燈的轎車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲6日清晨汐止區康寧路一路燈突然倒塌，砸毀停等紅燈民眾轎車。（圖／記者張君豪翻攝）

警方到場協助處理這起意外，駕駛人顏姓男子（45歲）表示，當時駕駛自小客車沿康寧街往汐止方向行駛，他在事發現場僅是停個紅燈，路燈燈桿就突然倒塌砸向他的愛車，造成右方擋玻璃整個破裂、右前副駕駛座上方板金凹陷。

▲6日清晨汐止區康寧路一路燈突然倒塌，砸毀停等紅燈民眾轎車。（圖／記者張君豪翻攝）

所幸顏姓駕駛並無大礙，至於路燈橫躺路中央占用車道，經社后所警方到場疏導及管制，並無車流回堵壅塞情形，在警方和公所人員努力下，上午7時45分許排除恢復雙向通車，電桿毀損部分由區公所人員處置。

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