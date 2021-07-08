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北市熱心警打AZ後猝死！妻目睹陳屍沙發　48歲不菸不酒留下2女兒

▲▼中山分局,派出所。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市中山分局交通分隊陳姓警員未上班，遭妻子發現猝死家中客廳。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局交通分隊警員，因8日上午7時要到分隊上班，卻無故未到班，同事聯繫不上該名警員，最後打到家中給警員妻子，熟睡的妻子才發現丈夫躺在客廳沙發，且已經沒有呼吸心跳，警方排除外力介入，因該警員5月底曾接種AZ疫苗，目前將請衛生局裁定是否進行PCR採檢。

警方調查，警員班144期畢業的48歲陳姓警員，因疫情關係分流上班，原本應該在8日上午7時到分隊上班，同仁發現陳警未到班，打手機又沒接，所以才打陳姓警員家中，正在熟睡的陳妻接獲電話，走出客廳才發現丈夫躺在沙發上。

上前查看發現丈夫已經沒有呼吸心跳，隨即報警處理，中山分局交通分隊也緊急派人前往處理，目前也將報驗釐清陳姓警員死因，並且交由衛生局裁定是否派人到場進行PCR。

據了解，陳姓警員從畢業後，就分發至中山分局交通分隊服務至今，目前主要擔任分隊總務，負責裝備保養、文書整備等工作，20多年的警職生涯與同事相處融洽，平常也沒有抽菸、喝酒的習慣。

同仁私下透露，陳姓警員擔任總務，雖然算是內勤工作，但也會熱心協助特種勤務、交通整理等外勤工作；陳姓警員妻子則是負責家管，家中還有2名正在就讀大學、高中的女兒，目前分局也將協助處理陳姓警員後事。

據悉，陳姓警員在5月底接種AZ疫苗，當時並沒有出現不良反應，初步排除是因施打疫苗關係造成猝死，恐因是慢性疾病造成陳姓警員身亡。

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