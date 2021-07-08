　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市警躺家中沙發猝死...留1妻2女　快篩結果出爐

▲▼中山分局,派出所。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市交通警員家中猝死，新北市衛生局派人快篩呈陰性反應。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局交通分隊警員，因8日上午7時要到分隊上班，卻無故未到班，同事聯繫不上該名警員，打到家中給警員妻子，在臥室熟睡的妻子出來查看，才發現丈夫躺在客廳沙發，且已經沒有呼吸心跳，警方排除外力介入，快篩結果出爐呈現陰性反應。

警方調查，警員班144期畢業的48歲陳姓警員，因疫情關係分流上班，原本應該在8日上午7時到分隊上班，同仁發現陳警未到班，打手機又沒接，所以才打陳姓警員家中，正在熟睡的陳妻接獲電話，走出客廳才發現丈夫躺在沙發上。

上前查看發現丈夫已經沒有呼吸心跳，隨即報警處理，中山分局交通分隊也緊急派人前往協助，據了解，陳姓警員在8日凌晨時分進入臥室睡覺，但是早上時候卻躺在客廳身亡，身上也穿著前天晚上的居家服。

為求慎重，新北市三重分局警員，也通知新北市衛生局派人前往快篩陳姓警員遺體，最後快篩結果出爐呈現陰性反應，妻子以及2名女兒，也因沒有症狀所以不用篩檢，目前陳姓警員遺體將移至殯儀館，等待檢察官通知相驗。

據悉，陳姓警員在5月底接種AZ疫苗，當時並沒有出現不良反應，初步排除是因施打疫苗關係造成猝死，恐因是慢性疾病造成陳姓警員身亡。

據了解，陳姓警員從畢業後，就分發至中山分局交通分隊服務至今，目前主要擔任分隊總務，負責裝備保養、文書整備等工作，20多年的警職生涯與同事相處融洽，平常也沒有抽菸、喝酒的習慣。

同仁私下透露，陳姓警員擔任總務，雖然算是內勤工作，但也會熱心協助特種勤務、交通整理等外勤工作；陳姓警員妻子則是負責家管，家中還有2名正在就讀大學、高中的女兒，目前分局也將協助處理陳姓警員後事。

北市熱心警打AZ後猝死！妻目睹陳屍沙發　48歲不菸不酒留下2女兒

快訊／北市警陳屍三重住處！今早無故未到班　妻驚見他猝死沙發上

ET快訊
快訊／東京第4度宣布緊急事態！涵蓋整個東奧　採無觀眾形式
快訊／疫情趨緩微解封　新北要指揮中心「先檢討3+11」
BMI≧30列「第9類」優先打疫苗　指揮中心再附1條件
快訊／信義區某社區驚傳墜樓！　躺中庭無生命跡象
等到了！劍湖山世界、遠雄海洋公園宣布7／13開園
陳其邁喊話「縣市先打完就先領疫苗」：要等速度慢的同學不太好
微解封剛宣布　武陵農場電話被灌爆！福壽山農場秒湧逾10組客人
環南被設局「沒開工作會議」　柯文哲酸中央：有政府只作秀？
健身房禁止器材混用　網懵了「自己帶跑步機」？教育部給答案
快訊／新北開放65歲以上施打莫德納！　3圖看預約時間方式
快訊／環南市場攤商1家9人全確診　便當店老闆借廁所也染疫
宜蘭順時中微解封！雙北仍有確診案　16風景區及水域仍封閉
快訊／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株基因序列出爐
賣場微解封開放美食區「好市多不跟進」！家樂福6規定迎客
快訊／北市疫情延燒「能如期微解封」？　柯文哲回應了
超商開放內用規定公布！　關東煮、茶葉蛋不得自取
快訊／柯文哲宣布：北市開放65歲↑明起預約打疫苗
快訊／社區藏黑數！　北市7醫院免費PCR「16人確診」
快訊／中央宣布712微解封「跟進嗎？」　柯文哲：還要討論一下
運動場館開放「3對3鬥牛可以嗎」？指揮中心2理由打槍　網友失
新北6月火葬暴增！「新冠死亡數」遭疑蓋牌　市府回應了
快訊／環南市場2度大規模PCR　柯文哲：1工作人員確診
快訊／712微解封　陳其邁公布「8字原則」
快訊／北市+14「萬華區最多」 12區確診數曝光
快訊／台中「調整型微解封」　盧秀燕：33夜市2階段復業
LIVE／北市+12全國最多！「去環南被設局」炸鍋　柯文哲最
快訊／雨來了！　中南部、大台北注意午後雷雨彈
7月不能衝海邊！　海域場所、沙灘一律不開放
侯友宜報好消息！新北社區篩檢再創「0陽」　感染控制中
補習班、幼兒園續停課！　地方媽媽崩潰：健身房憑什麼開放？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／永春市場熱區旁驚悚墜樓　男躺社區中庭命危搶救中

快訊／台南將軍漁港火燒船！巨濃黑煙竄天際　54名消防急灌救

電子煙一族哭了！最大盤商被扣千萬元煙油　沐浴乳名義進口

快訊／想睡午覺嫌哭鬧太吵！失業媽徒手悶死2歲兒　阿公嚇傻報警

快訊／北市警躺家中沙發猝死...留1妻2女　快篩結果出爐

疑受疫情影響！大安區韓式餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

人夫爽喊：外面的女人都是過往雲煙！豬隊友一句話　讓他慘敗露餡

屏東刑警隊長索賄黑幕曝！要吹哨者給2成檢舉獎金...怕被曝光同意

喬友惡火4死！檢警消重回現場勘驗　旅館老闆喊冤：被下封口令

快訊／南投男「30公尺高橋上墜溪床」！全身骨折頭部重創亡

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

歐爸搭訕程瀟..許凱韓文嗆「別動我女人」隊友吃瓜改編《小幸運》虧他們超鬧！

快訊／永春市場熱區旁驚悚墜樓　男躺社區中庭命危搶救中

快訊／台南將軍漁港火燒船！巨濃黑煙竄天際　54名消防急灌救

電子煙一族哭了！最大盤商被扣千萬元煙油　沐浴乳名義進口

快訊／想睡午覺嫌哭鬧太吵！失業媽徒手悶死2歲兒　阿公嚇傻報警

快訊／北市警躺家中沙發猝死...留1妻2女　快篩結果出爐

疑受疫情影響！大安區韓式餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

人夫爽喊：外面的女人都是過往雲煙！豬隊友一句話　讓他慘敗露餡

屏東刑警隊長索賄黑幕曝！要吹哨者給2成檢舉獎金...怕被曝光同意

喬友惡火4死！檢警消重回現場勘驗　旅館老闆喊冤：被下封口令

快訊／南投男「30公尺高橋上墜溪床」！全身骨折頭部重創亡

三級警戒延長！Ella「艾拉秀」高雄場宣布延期：隨時準備好相聚

沈玉琳停1個月開工「從娘胎來第1次」　藝人私下互動曝光

快訊／東京第4度宣布緊急事態！涵蓋「整個東奧」　採無觀眾形式

萬寶龍鋼筆出現紫色眼鏡　源自坎城影展評審主席的招牌特色

北市網路預約疫苗被名嘴罵　柯文哲反擊：那為何唐鳳系統要上線？

「疫情不該政治操作」　新北副市長劉和然要指揮中心先檢討3+11

宋江看自己演火辣床戲驚呼：怎麼這麼色　下一秒狂按重播3次～

長榮2航線明起試行健康護照驗證　健康聲明免手填！今電子化

半導體業績旺！晶呈6月營收6163萬元　創今年單月新高

轟中央買疫苗意識型態反遭綠營嗆　柯文哲再批：不要搞得像義和團

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

小琉球比基尼辣妹無罩解封！南半球波濤湧屁股蛋浮海

極樂疫苗團！　小姐伴遊5天行情價曝

快訊／北市警無故未到班！陳屍三重住處

疑受疫情影響！餐廳週轉不過來　韓籍老闆想不開輕生

爆乳長髮妹PO網　老司機開門驚喊：阿娘喂

即／台中女墜橋輕生　意識模糊送醫搶救

高雄物流倉庫火警　老闆心痛癱坐在地：去了…

女騎士倒地等救援　遭粗心計程車輾斃

即／北市警猝死　快篩結果出爐

22歲女行員騎車上班　慘遭砂石車輾壓命危

即／北市1男租屋處輕生！房東破門一見嚇傻

即／台南東區大樓起火　住戶睡夢中驚醒

即／遭迴轉砂石車猛撞！女騎士捲入車底命危

更多熱門

相關新聞

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

北市中山分局交通分隊警員，因8日上午7時要到分隊上班，卻無故未到班，同事聯繫不上該名警員，最後打到家中給警員妻子，熟睡的妻子才發現丈夫躺在客廳沙發，且已經沒有呼吸心跳，警方排除外力介入，目前將請衛生局裁定是否進行PCR採檢。

新加坡建議：接種1周內應避免「激烈運動」

新加坡建議：接種1周內應避免「激烈運動」

接種AZ疫苗頭痛疲倦！33歲男「談笑猝死」

接種AZ疫苗頭痛疲倦！33歲男「談笑猝死」

獨／男打莫德納亡　里長抱屈沒人情味

獨／男打莫德納亡　里長抱屈沒人情味

高雄男施打莫德納猝死！疫苗專家說話了

高雄男施打莫德納猝死！疫苗專家說話了

關鍵字：

警員中山分局猝死

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

三級到726！20個場所適度鬆綁

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

小甜甜遭爆月花20萬！發聲明喊告：唬爛造假

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面