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替年輕人開第一槍　他提迪士尼疫苗政策：1000萬劑輝瑞給12至30歲

記者陳俊宏／綜合報導

目前我國疫苗接種限制18歲以上成人施打，對此，公衛專家陳秀熙提出「迪士尼疫苗政策」表示，新冠肺炎有個理論是大家很少提到，年輕人傳給老年人比較快，老年人傳給年輕人反而比較低，如果他可以做決策，願意把1000萬輝瑞BNT疫苗打在12至30歲年輕人。

陳秀熙7日受邀到國民黨中常會演講，他指出，大家很關心混打疫苗，最強證據是西班牙研究發現，第一劑打AZ，第二劑再打輝瑞，抗體中和濃度會增倍，對變種病毒有非常大影響，這是全世界公認非常不錯的研究。

外送員打疫苗。（圖／東森新聞）

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▲▼陳秀熙建議，12至30歲年輕人打疫苗。圖為近日外送員打疫苗情形。（圖／東森新聞）

外送員打疫苗。（圖／東森新聞）

陳秀熙也提出「迪士尼疫苗政策」，因Delta印度變種病毒有一個很重要特色，會侵襲未來主人翁的年輕人，新冠肺炎有個理論是大家很少提到，年輕人傳給老年人比較快，藉由年輕人把病毒帶給老年人造成重症，老年人傳給年輕人反而比較低。

陳秀熙說，輝瑞率先提出12-15歲第三期床試驗，證明可以百分百降低症狀發生，所引起副作用和成人也差不多，這證據是大家極少在談的事情；至於莫德納還在做試驗，結果即將公布。

陳秀熙提到，對12-18歲甚至18-30歲這群年輕人，「我們什麼時候要讓他打疫苗有防護力」，這些人如果感染有可能因變種病毒，傳給老人家，造成家戶傳染。

▼陳秀熙受邀到國民黨中常會演講。（圖／翻攝國民黨臉書直播影片）

陳秀熙。（圖／翻攝國民黨臉書直播影片）

陳秀熙表示，非常感謝郭董郭台銘、台積電這1000劑輝瑞疫苗，如果從科學理由，「如果我可以做決策，願意把這1000萬疫苗剛好打在12至30歲，500萬打兩劑，剛好就是1000萬。」

陳秀熙指出，就是為了年輕人開出這一槍，「請問我們在全台灣的天下父母心，如果你的小孩子打了疫苗有保護力，你會反對嗎？」

▼疫苗接種順序。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼疫苗接種順序。（圖／指揮中心提供）

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