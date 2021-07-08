六都火化數同期暴增2812人！殯葬業者質疑「一定有黑數沒公佈」

▲六都6月火化數量高達1萬1356人。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

6月全台疫情爆發，六都的火化人數高達1萬1356人，比去年同期增加3成、2812人，但和官方公佈的染疫死亡人數相差甚大，台北市長柯文哲也說，如今死亡人數遠超過登記數，雖然不一定死於疫情，但有很多黑數。

根據《中時新聞網》報導，柯文哲昨（7）日合體資深媒體人趙少康直播，他表示，中央一開始每天「+0」像在報明牌，後來天天校正回歸，雙北殯儀館火化數也真的比爆出來的死亡人數多，但也不一定都死於疫情，有些長者禁不起排隊曬太陽，還有其他原因導致很多黑數。

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中央公佈今年6月死亡病例524人，注射疫苗後死亡人數截至7月共325人，兩者相加共849人，但六都6月火化數11356人，比去年同期多去2812人，就算減去849人，也還有1963人的差距，如果再加上六都之外的數據，差距會更大。

「御騰人本禮儀」翁姓殯葬人員質疑，疫情爆發時，每天接到的確診火化案件與政府隔天公佈的數字常有落差，還有些個案是在自宅猝死，後來才被驗出確診，隔天也不會出現在公佈的個案，同業都納悶怎麼差這麼多，「我認為一定有黑數沒被確實公佈」。

台北市殯葬管理處副處長王文秀表示，遺體火化數確實比去年同期增加，除了受到疫情影響，還跟節氣、人口老化有關。新北市殯葬處長黃秀川則說，今年火化數明顯比去年增加，創下歷年新高，但原因需由衛政單位研判。