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一家三口餓肚！三重單親媽「冒雨騎車10公里」　載2幼子求便當吃

▲▼一家三口餓肚！三重單親媽「冒雨騎車10公里」　載2幼子求便當吃。（圖／翻攝信義區三兩事）

▲一家三口餓肚！三重單親媽騎車到台北求便當吃。（圖／翻攝「信義區三兩事」臉書社團，下同）

記者許力方／台北報導

愛在疫起！台北信義區商家因應疫情，在社團號召「待用餐」愛心便當、物資活動，版主也是汽車美容店老闆說，知道有人比他更慘，連吃飯溫飽都成困難， 6日下午一場大雨，他們看到一名單親媽媽騎車載著2個孩子，大老遠從三重騎約10公里到台北，全身濕答答，就為了領物資、便當吃。

翁老闆7日出面受訪時提到，疫情至今2個月左右，已經虧損20萬元，他的美容店還能亮燈營業，但想到有人更過不下去，便和員工掏腰包，發起了待用餐的行動，只要到店裡拿名片，憑著名片就可以去附近的餐廳、便當店拿取免費餐，從三級警戒發布以來，每天都有10多人上門求助。

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▲▼一家三口餓肚！三重單親媽「冒雨騎車10公里」　載2幼子求便當吃。（圖／翻攝信義區三兩事）

6日下午4時許，店家看到，一名單親媽媽冒雨從三重騎車跑來台北信義，車上還載著約2歲、4歲的孩子，2個小朋友衣服也都淋濕了，就只是為了2個便當，翁老闆問到為什麼跑這麼遠 ?原來因為有待用餐的店家都沒了，可能大家都撐不下去，「只好跑來這找你」，當下老闆除了給餐券外，還把店裡的一些物資通通送給她。

翁老闆表示，在社團共找到3個供餐店家，一起做愛心，其中一間位在忠孝東路上的複合式餐飲店，業績已經跌到剩下一成，還有隔壁巷弄轉角的自助餐店，疫情衝擊下，業績下滑超過一半，但黃老闆樂意接下「待用餐」的行動，他認為，大家共體時艱就互相，「翁老闆也是對我們很好，願意找我們配合。」

事實上，待用餐是翁老闆自掏腰包，和6位員工相挺，把他們三個月的薪水支付了1／3出來，站在他們的立場認為，還有一家店撐著，但是像這些人連工作都沒有，三級警戒至今約2個月來，已經幫助100多個家庭，有單親、弱勢和長者，花了快10萬元，受到幫助的三重單親媽吃了便當，感謝寫滿了一張整紙條，小朋友也感動地說：「謝謝叔叔，請我吃好吃的飯。長大後，我也要跟你一樣幫助別人。」
 

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