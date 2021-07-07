香港「光城者」策劃炸彈恐攻　金主為浸會大學39歲公關

▲香港警方逮捕「光城者」9名成員，並起出作案工具。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方6日拘捕9名涉策劃恐怖襲擊的「光城者」組織成員，包含組織「金主」，香港浸會大學持續教育學院的公關杜倚獅。根據港媒報導，港警7日中午押解疑犯至浸會大學國際學院調查，停留了約一小時後離開。

浸會大學校長衛炳江7日向師生發電郵證實，校內一名職員因涉嫌與一起鼓吹港獨組織策劃的恐怖襲擊計劃有關的案件被捕，案件正由警方調查，警方也於今日持搜查令進入石門校園搜集相關資料，校方會全會協助調查工作，並暫停被捕職員的職務。

報導提到，杜倚獅現年39歲，為浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任，從2014年起在學校任職，疑似是「光城者」的金主，組織所有資金都由他提供，警方在暗中凍結的60多萬港元資產也為他所有。此外，同案被捕的一名中學女職員為杜倚獅的妻子，從是校內行政工作。

▼香港浸會大學。（圖／翻攝浸會大學）



香港警方6日拘捕了9名「光城者」成員，年齡介於15歲至39歲，其中有6人為中學生。香港警務處國家安全處高級警司李桂華表示，警方收到線報指「光城者」策劃進行恐怖襲擊，行動包含製造土製炸藥TATP（三過氧化三丙酮），襲擊公共設施，目標有海底隧道、鐵路、法庭、街道垃圾桶，甚至還打算發動汽車炸彈襲擊。

李桂華指出，「光城者」主要找欲離開香港的中學生犯案，承諾完成行動後會安排立即離港，組織有精密分工，包含金主、購買化學材料的採購組、製造炸彈的小組、堪察組以及負責放置炸彈的行動組。

李桂華提到，相關計劃已經到實踐階段，每一步都有行動指南，包含如何放置炸彈及完成後的脫離路線等，組織成員還前往了兩處法院進行勘查，並拍攝影片作為紀錄。

▼港警起獲的物品包含「蓋伊·福克斯面具」（Guy Fawkes mask）。（圖／路透社）



對於此案，香港政務司司長李家超7日表示，這顯示恐怖活動在香港有滋生跡象，案件涉及計劃在不同地方放置炸彈，包含很多無辜市民會去的海底隧道、鐵路、法院、路邊垃圾桶及政府建築物，一旦發生爆炸會造成非常嚴重傷亡，「策劃的人利用中學生做恐怖活動，其心可誅。」

李家超還說，有人嘗試美化、合理化恐怖活動，也有人嘗試淡化極端行為可能帶來的傷害，尤其是有法律背景的人，說話對社會有影響力，「任何人合理化了傷害，忘記了製造大量傷亡的恐怖襲擊的邪惡，有極端分子因此而有極端行為，曾經嘗試淡化恐怖活動的人是千古罪人。」

根據「光城者」官方網站介紹，其為「一班革命殘火所組成的組織」，成立旨在「繼承先賢之志，延續革命之火，開啟民智，光復我城」。

▼起獲的物品還包含了現金及刊物。（圖／路透社）

