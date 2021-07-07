LIVE／北市+14例！與中央討論幫非法移工打疫苗　柯文哲最新回應

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心7日公布，新增39例本土確診，分佈以台北市14例及新北市14例為最多，其次為桃園市11例，並新增9例死亡。台北市政府7日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增39例本土病例，其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於6月26日至7月6日。個案分布以台北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增9例死亡個案，為4例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月27日，確診日介於5月18日至6月29日，死亡日介於7月3日至7月5日。

台北市政府7日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對7家醫院免費PCR首日預約狀況、忠勤專案篩檢情形、幫非法移工打疫苗、醫師李秉穎稱專家會議從沒討論機組員居家檢疫3+11、白宮亞太總監不支持台灣獨立、總統蔡英文稱7月底全台疫苗覆蓋率達25％做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）