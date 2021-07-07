大便浮起來才正常！居家防疫抗便秘3招　2情況可能是大腸癌警訊

▲居家防疫期間都叫外送，蔬果攝取不足可能引發便秘。（圖／記者周宸亘攝）

記者林育綾／台北報導

居家防疫期間，許多人叫外賣外送，也因此蔬果攝取不足、作息不正常、缺乏運動等，引發便秘甚至口臭問題。台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅醫師提到，其實每個人排便習慣都不一樣，跟神經荷爾蒙​、情緒、飲食等因素有關；不過若出現「貧血、體力變差」，或是「排便習慣改變、形狀變小條」，就要注意可能是大腸癌的警訊。

由於疫情三級警戒，而有些人窩在家無法自行開伙，叫外送外賣來解決三餐頻率變高，造成蔬果攝取量不足，又因為減少通勤或失業，導致作息不正常、缺乏運動等，引發便秘甚至口臭問題，長期累積下來，恐怕會對健康造成嚴重影響。

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梁金銅醫師提到，一般來說「一週排便少於3次」就是便秘的診斷指標，不過正常人也不一定天天排便，還有體質和年紀等問題，有些人一天排便3到4次，有些2到3天才一次，都可能是正常的；年紀大的80歲、90歲老人若經常臥床，腸胃蠕動減弱，也會便秘。

排便情況會受到賀爾蒙、情緒、飲食影響，尤其若習慣以「精緻飲食」為主，可能會讓排便密度變高，就有便秘的可能，他常舉例，如果大便時「咚」一聲直接掉進馬桶水底，這表示密度太高了，缺乏纖維的攝取，大便要能在水上「載浮載沉」才是比較正常的。

至於便秘會引發大腸癌嗎？梁金銅醫師解釋，便秘的人容易有大腸癌，但這並不是因果關係，而是相關的關係。便秘不一定會引發大腸癌症，不過若出現以下2種情況，包括「貧血、體力變差、臉色蒼白」，或是「排便習慣改變、頻率增加、大便變小條，甚至出現黏液或出血」，就要小心可能是大腸癌的警訊。

梁金銅說，一般人習慣講「大腸癌」，其實大腸、直腸要分開來看，而右側大腸和左側大腸若出現癌症時，症狀也會不同，若發生在右側，通常會因為腫瘤慢性出血造成「貧血、體力變差」；若發生在左側大腸及直腸，則可能因為腸道阻塞，造成「排便習慣改變」，包括便秘、大便變小條，甚至因為出血而帶著黏液、沾血等。所以如果是發生在右側的病患，不一定會有阻塞、便秘的情形；若出現便秘及腹瀉交替，也需要警覺。

▲常叫外送外賣的族群，若無法開伙也可買小黃瓜、番茄、青椒等蔬菜，只要簡單清洗就能涼拌食用。（圖／pixabay）

另外在預防便秘問題，董氏基金會食品營養組主任許惠玉也說，外送及外賣食物通常蔬果較少，而蔬果攝取太少不僅容易便秘，也會口臭。若真的無法自己煮，建議還是要買水果來補充，也能買小黃瓜、青椒、番茄這類不必煮，清洗就能涼拌食用的食物；主食上可以選擇全穀根莖類，像是糙米飯，還能再喝優酪乳補充益生箘。

許惠玉也提醒，最好能維持良好作息、運動，飲水量方面，一般情況會建議「體重X30cc」，但夏天可能不夠，因為流汗機會較多，最好是以「體重X35」來作為基礎。

預防便秘3招

1、飲食方面：



►主食以全穀根莖類為主。

一、米麥類：糙米、胚芽米、薏仁、燕麥、蕎麥、小麥、大麥、小米、玉米。

二、澱粉根莖類：地瓜、馬鈴薯、蓮藕、芋頭、南瓜、山藥。

三、豆類及果實類：紅豆、綠豆、花豆、栗子、蓮子、菱角。

►外食族可買水果補充，蔬菜可買小黃瓜、青椒、番茄這類不必煮，清洗就能涼拌食用。

►補充益生箘，如優格、優酪乳。

►飲水量一般情況「體重X30」，夏季「體重X35」。

2、維持良好作息、運動習慣、紓緩情緒壓力。

3、觀察排便習慣有無改變，若有異常請就醫檢查。