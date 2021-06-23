誆神藥治療癌症詐騙賀一航、徐乃麟之母　判刑5年定讞

▲徐乃麟的母親，也曾遭賣假藥的林姓男子詐騙。（圖／記者張一中攝）

記者吳銘峯／台北報導

自稱「長壽集團」總裁的男子林永弦（原名林詠耀），謊稱有針劑可治癌症等絕症，幫人打針治病，還找已故藝人賀一航拍影片，包括藝人徐乃麟之母、前立委游月霞都被騙，檢方對他提起公訴，一二審、更一審均將他判刑5年，併科罰金3百萬元，沒收犯罪所得約新台幣7500萬元。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

判決指出，以60歲林男為首的醫療詐騙集團，對外宣稱研發出「活化細胞」的神藥，可治療所有癌症，並在全台各地舉辦說明會招攬生意，收取數十萬到數百萬元不等的費用。不少政商名流、藝人均被騙。其中當時罹患大腸癌的藝人賀一航，還親自拍攝宣傳影片，另外藝人徐乃麟的母親，前立委游月霞，前立委廖本煙的妻子，都花錢接受療程。另外當時也罹患癌症的已故藝人豬哥亮，也是林男等人接觸對象。

全案由彰化地檢署在2014年間偵破，並提起公訴。檢方起訴指出，林男等人未經核准，擅自從中國大陸，以寄送方式，輸入含「阿魏酸」成分（ ferulic acid，是存在植物中的抗氧化物，可在多種的蔬菜、水果、穀類中發現，被發現具有許多藥理作用和生物活性。除了抗氧化效力，還有抗發炎、抗過敏、抗凝血等相關活性，被廣泛使用）、在中國大陸製造之針劑，為人進行醫療行為，被治療的患者除了大腸癌、胃癌、膽癌以外，連愛滋病患者也被治療，但都沒用。檢方因此提起公訴，至於賀一航等人因調查後證實完全不知情，故獲得不起訴處分。

法院審理時，林男否認犯罪，辯稱提供的針劑是保健品，是促進細胞活化的氨基酸，並非藥物。但一二審、更一審均認定有罪，也都將他判刑5年、併科罰金3萬元，另外犯罪所得人民幣750萬元、美金100萬元、新臺幣1565萬元均沒收（總計約新台幣7500萬元）。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。