全家私品茶經典仙女紅茶又來了！復刻回歸口感更升級　自己加料變身冰涼消暑的創意調飲

▲全家便利商店仙女紅茶經典回歸，仙女紅茶、仙女醇奶茶口感更升級。（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

身為上班族，時不時跟同事一起訂手搖、團購美食就是茫茫工作海中最快樂的事，居家上班之後，不只沒有同事一起討論團購訂單，連手搖攝取量都變少，讓人不禁想仰天哭喊！但現在，全家便利商店推出私品茶經典復刻「新 仙女紅茶」，口感更升級，而且走到巷口就能帶回家，獨特香氣搭配各式食材都能mix出比手搖茶更讚的新滋味，居家上班族們終於可以拾回好久不見的幸福感。

全家便利商店的飲品一直以來都深獲消費者喜愛，尤其是私品茶系列，口味經典獨特且常有「彩蛋」，每每一推出新品就在網路上被推爆，容易購買的特點，更是上班族們經常人手一杯的選擇，之前全家便利商店曾推出過的古早味「仙女紅茶」，是台灣農林傳承近半世紀的招牌熱銷茶品，主打遵循古法精製而成、茶湯順口無澀感，滋味溫潤甘甜，即使久泡也不苦澀。被許多茶飲愛好者譽為是「台灣最具代表性的復古茶香」，香氣十足、清新蔗糖甜香口感甘醇超圈粉，加入牛奶製成的仙女醇奶茶更是深獲好評。

現在不僅經典回歸，口感更升級，甫上市就有忠實粉絲等不及一嚐經典滋味，還在網路上PO文分享：「有點像是古早味紅茶的味道，喝起來不會澀，還是可以喝到微微的茶味，還滿順口的，對我來說不會太甜，也不會越喝越渴，餐後拿來解膩應該也滿適合的。」更直言：「會想再試試看奶茶（仙女醇奶茶）。」此PO文一出馬上引來網友留言表示「覺得比之前好喝」、「奶茶真的滿好喝的很香醇」，也有人歪樓搞笑「喝了可以變仙女嗎？」、「只有仙女能喝嗎？」引起熱烈討論。

「新 仙女紅茶」堪稱是今夏最受矚目的經典滋味，中午休息時間出門買午餐就順便帶一杯回家，下午茶時刻在家就能喝到經典的仙女紅茶，不用苦苦等候外送更不用花上大把時間熬煮茶葉，炎炎夏日中在家裡隨時來上一杯都能洋溢滿滿幸福感，不管是同事找不到人、客戶挑三揀四、老闆「明天就要」或是孩子又在搗蛋，都想喝口茶冷靜一下。

▲炎炎夏日來杯冰冰涼涼的檸檬紅茶，利用仙女紅茶特殊香氣結合檸檬酸香，經典美味喝不膩。



▲來幾顆盛產的荔枝，頓時成為網美咖啡廳裡搶眼的荔枝紅茶。



盛夏時節最適合添加獨特風味、來點冰涼的創意調飲DIY，盛產的荔枝飽滿甜美，加進仙女紅茶中，一秒變身網美咖啡廳裡搶眼的荔枝紅茶，香氣逼人外型吸睛一定要「手機先喝」，再傳到群組裡讓大家羨慕一下；加上檸檬則成為清爽美味的檸檬紅茶，清甜紅茶與酸香檸檬的結合更是經典中的經典、永遠不會出錯；或是在全家便利商店順便買支霜淇淋，加進去就成了手搖飲店熱賣的冰淇淋紅茶，輕鬆滿足想吃甜食的心又超級消暑！如果你是咖啡控，那當然不能忘記製作出一杯比例剛好的咖啡紅茶，咖啡香氣與經典紅茶香完美融合，每一種喝法都讓人無法抗拒！

6/30起～7/27，全家便利商店會員限定，仙女紅茶29元（原價35)、仙女醇奶茶39元（原價50），超難抉擇要喝仙女紅茶還是仙女醇奶茶，那就趁現在一次把兩杯經典美味帶回家，紅茶跟奶茶全都喝好喝滿。