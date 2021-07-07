內華達選美賽揭曉！ 首位菲律賓裔跨性別勇奪后冠：我有機會創造歷史

▲恩里克斯成為選美史上第一位贏得比賽的跨性別「內華達州小姐」。（圖／翻攝自@mskataluna IG）

記者胡萱廷／綜合報導

今年27歲的恩里克斯（Kataluna Enriquez）為菲律賓裔跨性別者，在拉斯維加斯於6月27日選拔賽脫穎而出，擊敗了其他 21 名候選者，贏得美國內華達小姐的冠軍，憑藉這一頭銜，她成為選美史上第一位贏得比賽的跨性別女性。

綜合媒體報導，恩里克斯在上周日獲得冠軍，並且將繼續代表內華達州參加 11 月29日的美國小姐比賽，她說：「我不緊張，只專注在工作上，而且不斷努力，我就有機會創造歷史」，同時她也在自己的IG發文感謝所有支持者和同為跨性別族群：「非常感謝所有從第一天就支持我的人，我的勝利就是我們的勝利。我們剛締造了歷史。」

據了解，她分享一路以來的參賽故事，從 2016 年以模特兒身分開始參加跨性別選美比賽，有人批評、歧視甚至刁難，過程相當不容易，但她堅持到底，贏得加州皇后、美國皇后、國際跨性別選美皇后的優秀實力，以及在近日豔冠壓群芳，勇奪內華達州美國小姐后冠，她表示，希望透過自身的經歷，鼓勵其他跨性別者，勇敢做自己。

報導透露，恩里克斯將繼續代表內華達州參加 11 月29日參加比賽，若成功贏得美國小姐后冠，代表美國參賽環球小姐（Miss Universe），將會是2018西班牙小姐安吉拉·龐塞（Angela Ponce）之後，第二位環球小的跨性別參賽者。