選美皇后當眾「遭扯后冠」！　前任冠軍涉公開施暴遭逮

▲朱里突然衝上前去摘下席爾瓦的后冠，一旁人全都看傻眼。（圖／取自當地媒體）



記者王佩翊／編譯

斯里蘭卡最大的選美比賽「斯里蘭卡夫人」（Mrs Sri Lanka）最新一屆的冠軍日前出爐，由31歲的席爾瓦奪下斯里蘭卡夫人的稱號，然而怎知才剛戴上后冠，隨即就遭到前任冠軍朱里搶下后冠，並指席爾瓦早就離婚，不符合比賽審查標準，期間更涉嫌動粗，導致對方需要住院治療。警方目前已經將硬拔別人后冠的朱里逮捕，指控她在舞台上攻擊席爾瓦。

根據《衛報》報導，斯里蘭卡最大選美比賽「斯里蘭卡夫人」（Mrs Sri Lanka）4日選出冠軍，31歲的席爾瓦（Pushpika De Silva）榮獲本屆冠軍，成功摘下后冠。然而過沒幾分鐘，前任斯里蘭卡夫人朱里卻突然衝上前去，粗暴地搶下已經戴在席爾瓦頭上的后冠，並戴在亞軍的頭上，現場陷入一片混亂，脫序舉動讓觀眾都看傻了眼。

▲席爾瓦事後在社群平台PO上與兒子的合照。（圖／取自席爾瓦IG）



朱里聲稱，席爾瓦早已與丈夫離婚，因此違反比賽中「參賽者必須是已婚人士」的規定，才會奪下她的后冠，因為席爾瓦「沒有資格」。不過事實證明，席爾瓦雖然與丈夫分居，但是兩人仍處於結婚狀態，尚未離婚。

據悉，朱里在舞台上不只出手攻擊席爾瓦，導致對方受傷，必須住院治療，甚至還砸壞了更衣室內的幾面鏡子，同時因鬧劇導致頒獎典禮延誤，主辦單位因此需要額外支付場地超時費。如今主辦單位已經向鬧事的朱里要求支付損失，同時指責她「破壞比賽的聲譽」。

遭到攻擊的現任冠軍席爾瓦8日在警察局外召開記者會稱，只要朱里願意道歉，她願意不再追究，沒想到卻遭到對方拒絕，因此只好正式對她提告。警方目前已經以襲擊罪嫌將朱里逮捕，此案的法庭聽證會將會於19日舉行。

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