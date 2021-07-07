【傳愛的旅程】天使出動　為兩岸文化交流搭橋

《天使搭橋》

文／張惠媛

「讀萬卷書不如行萬里路」，對偏鄉的學童來說，這句話就像是擱在心裡的夢想，若能有機會搭上飛機，跨出國門去探看更寬廣的世界，更是一份遙不可及的奢望。

2007年起，東森文化基金會與福建廣電集團攜手合辦「陽光海峽－兩岸快樂小天使」活動營，邀請閩台兩岸的小朋友擔任小天使，輪流到兩地作客，以文化作橋樑，透過各式活動的安排，開拓彼此的新視野。13年來的交流互訪，讓兩岸的小朋友，雖然隔著台灣海峽，卻增進了相互的了解，也播下了友誼的種子。

▲歡迎福建小天使來訪，與台灣的小朋友互相交流，一起學習成長。



長年關注偏鄉學童教育的東森集團總裁王令麟，當年一口允諾承辦這個橫跨兩岸的活動營，就是希望為台灣偏鄉的孩子打開一扇窗，也是期許東森集團能為兩岸的互動交流盡一份心力。拋開政治，摒除成見與偏見，從孩子們開始，期許他們扮演兩岸和平小天使的角色，經由才藝交流、異地學習、同台競技，以及多元寬闊的跨文化體驗，一起學習成長、看見未來。

兩岸文化交流 東森做推手

「陽光海峽－兩岸快樂小天使」開辦以來，年年都成為兩岸孩子們最期待的盛事。台灣偏鄉的孩子第一次離開部落，飛越海峽，來到福建展開學習之旅，並且住進當地家庭，體驗不一樣的生活環境和歷史文化，學習到許多課本以外的知識，最重要的是交到許多好朋友。 他們和福建的小朋友一起動手學習製作在地小吃，進行各項團隊活動，並站上舞台切磋才藝。

▲原住民孩子以部落傳統舞蹈歡迎遠道而來的好朋友。



而每當輪到台灣做東道主，福建的小朋友才剛落地，等在機場的台灣小朋友就熱情地迎上前去給他們一個大大的擁抱，大家開心地敘舊問好，就像是久違的一家人。「雖然只有短短幾天，但最期待能一起品嚐台灣美食、一起觀摩學習。」跨海來台的福建小朋友總有滿心期待。為此，東森文化基金會也會絞盡腦汁、推陳出新，讓每一屆的營隊活動都有更豐富多元的設計，小朋友們也有更多的斬獲。因應數位時代來臨，培養新世代孩子們的數位能力，2019年活動中就特別安排了創新科技與機器人實作，希望藉此提升兩岸小朋友對AI、大數據科技的認識。不少隨隊前來的「學長姊們」，如今都已是獨當一面的大學生，他們也站上舞台與「學弟妹們」經驗傳承，正是因為過去參加過營隊而變得更有自信，他們也呼籲有幸成為兩岸快樂小天使的小朋友，一定要把握機會、打開心胸交朋友，「千萬別留下遺憾」。

兩岸學童情誼 東森做見證

為表示對活動的重視，也為拉近與孩子們的距離，東森集團總裁王令麟也親自粉墨登場，畫上大花臉，唱起京劇，同台飆戲。台上台下歡笑連連，幕前幕後熱鬧滾滾，這份真摯的情誼，相信將永遠縈繞在兩岸小朋友心中。每到營隊結束之際，老夥伴、新朋友總會依依不捨地道別，並約定「明年再見」。

▲兩岸小朋友一起在福建客家土樓前合影，約好「明年再見」！



歷屆「陽光海峽－兩岸快樂小天使」的活動中，許多小朋友都是第一次出國搭飛機，從他們興奮、不安卻又萬分期待的臉上，格外彰顯這個活動的意義，也激勵著東森文化基金會要年復一年持續辦下去。活動中的每一張笑臉、每一場演出、每一次分享，都是一個未來的希望，也為兩岸文化交流開啟一個新契機。東森集團總裁王令麟說：「公益，是東森大家庭永遠的志業。」只有用心澆灌的土地才能開出花朵，只有以愛培養的心靈才能成長茁壯，在東森大家長王令麟的帶領下，東森文化基金會會持續扮演兩岸文化推手的角色，讓偏鄉的每一個小小希望，都能夠走出部落、走出台灣、走出自己美好的未來。

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