　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

【傳愛的旅程】天使出動　為兩岸文化交流搭橋

▲▼傳愛的旅程,東森獎學金,兩岸小天使,公益,王令麟,愛心雲,文化交流。（圖／資料照）

《天使搭橋》

文／張惠媛

「讀萬卷書不如行萬里路」，對偏鄉的學童來說，這句話就像是擱在心裡的夢想，若能有機會搭上飛機，跨出國門去探看更寬廣的世界，更是一份遙不可及的奢望。

2007年起，東森文化基金會與福建廣電集團攜手合辦「陽光海峽－兩岸快樂小天使」活動營，邀請閩台兩岸的小朋友擔任小天使，輪流到兩地作客，以文化作橋樑，透過各式活動的安排，開拓彼此的新視野。13年來的交流互訪，讓兩岸的小朋友，雖然隔著台灣海峽，卻增進了相互的了解，也播下了友誼的種子。

▲▼傳愛的旅程,東森獎學金,兩岸小天使,公益,王令麟,愛心雲,文化交流。（圖／資料照）

▲歡迎福建小天使來訪，與台灣的小朋友互相交流，一起學習成長。

長年關注偏鄉學童教育的東森集團總裁王令麟，當年一口允諾承辦這個橫跨兩岸的活動營，就是希望為台灣偏鄉的孩子打開一扇窗，也是期許東森集團能為兩岸的互動交流盡一份心力。拋開政治，摒除成見與偏見，從孩子們開始，期許他們扮演兩岸和平小天使的角色，經由才藝交流、異地學習、同台競技，以及多元寬闊的跨文化體驗，一起學習成長、看見未來。

兩岸文化交流　東森做推手

「陽光海峽－兩岸快樂小天使」開辦以來，年年都成為兩岸孩子們最期待的盛事。台灣偏鄉的孩子第一次離開部落，飛越海峽，來到福建展開學習之旅，並且住進當地家庭，體驗不一樣的生活環境和歷史文化，學習到許多課本以外的知識，最重要的是交到許多好朋友。 他們和福建的小朋友一起動手學習製作在地小吃，進行各項團隊活動，並站上舞台切磋才藝。

▲▼傳愛的旅程,東森獎學金,兩岸小天使,公益,愛心雲,文化交流。（圖／資料照）

▲原住民孩子以部落傳統舞蹈歡迎遠道而來的好朋友。

而每當輪到台灣做東道主，福建的小朋友才剛落地，等在機場的台灣小朋友就熱情地迎上前去給他們一個大大的擁抱，大家開心地敘舊問好，就像是久違的一家人。「雖然只有短短幾天，但最期待能一起品嚐台灣美食、一起觀摩學習。」跨海來台的福建小朋友總有滿心期待。為此，東森文化基金會也會絞盡腦汁、推陳出新，讓每一屆的營隊活動都有更豐富多元的設計，小朋友們也有更多的斬獲。因應數位時代來臨，培養新世代孩子們的數位能力，2019年活動中就特別安排了創新科技與機器人實作，希望藉此提升兩岸小朋友對AI、大數據科技的認識。不少隨隊前來的「學長姊們」，如今都已是獨當一面的大學生，他們也站上舞台與「學弟妹們」經驗傳承，正是因為過去參加過營隊而變得更有自信，他們也呼籲有幸成為兩岸快樂小天使的小朋友，一定要把握機會、打開心胸交朋友，「千萬別留下遺憾」。

兩岸學童情誼　東森做見證

為表示對活動的重視，也為拉近與孩子們的距離，東森集團總裁王令麟也親自粉墨登場，畫上大花臉，唱起京劇，同台飆戲。台上台下歡笑連連，幕前幕後熱鬧滾滾，這份真摯的情誼，相信將永遠縈繞在兩岸小朋友心中。每到營隊結束之際，老夥伴、新朋友總會依依不捨地道別，並約定「明年再見」。

▲▼傳愛的旅程,東森獎學金,兩岸小天使,公益,愛心雲,文化交流。（圖／資料照）

▲兩岸小朋友一起在福建客家土樓前合影，約好「明年再見」！

歷屆「陽光海峽－兩岸快樂小天使」的活動中，許多小朋友都是第一次出國搭飛機，從他們興奮、不安卻又萬分期待的臉上，格外彰顯這個活動的意義，也激勵著東森文化基金會要年復一年持續辦下去。活動中的每一張笑臉、每一場演出、每一次分享，都是一個未來的希望，也為兩岸文化交流開啟一個新契機。東森集團總裁王令麟說：「公益，是東森大家庭永遠的志業。」只有用心澆灌的土地才能開出花朵，只有以愛培養的心靈才能成長茁壯，在東森大家長王令麟的帶領下，東森文化基金會會持續扮演兩岸文化推手的角色，讓偏鄉的每一個小小希望，都能夠走出部落、走出台灣、走出自己美好的未來。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

ET快訊
快訊／屏東男打莫德納當晚發燒　4天後跌坐床邊送醫亡
快訊／國家級警報雨彈炸！　10縣市升級豪、大雨特報
男星返美到「平價超市」打疫苗！　超壯手臂肌網全歪樓
詹雅雯消失7天終露面　「全身浮腫」開直播突病發忘詞
恐怖「榮譽殺人」影像曝！18歲少女拒嫁表哥　慘遭父兄凌虐開槍
超猛銀車「定居桃園高鐵站」8個月！停車費炸了　老司機揪2亮點
快訊／高鐵櫃檯染疫！密切接觸者「PCR檢測」出爐
名醫爆氣開嗆林靜儀！　怒揭「這件事若沒卡關」700人不會死
快訊／更強雨彈轟到晚上！雨區擴大「10縣市」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【傳愛的旅程】送愛到部落　溫暖原鄉孩子的心

【傳愛的旅程】天使出動　為兩岸文化交流搭橋

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福 　給防疫英雄最深祝福

【傳愛的旅程】需要在哪裡　東森就在那裡

郭昭巖助環南防疫！　攜手國際扶輪3481地區捐「百萬防疫通道」　

【傳愛的旅程】關愛多一點　寂寞少一點

【傳愛的旅程】百里侯化身購物專家　賣出秒殺好成績

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

【傳愛的旅程】天使出動　為兩岸文化交流搭橋

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福 　給防疫英雄最深祝福

【傳愛的旅程】需要在哪裡　東森就在那裡

郭昭巖助環南防疫！　攜手國際扶輪3481地區捐「百萬防疫通道」　

【傳愛的旅程】關愛多一點　寂寞少一點

【傳愛的旅程】百里侯化身購物專家　賣出秒殺好成績

疫情期失業原民返鄉陷困境　邱奕勝送500住戶關懷物質

禾浩辰離開8年老東家「成立工作室」　曝下一步計畫

新竹哥猶豫800萬買「透天or公寓」？過來人秒選：現省120萬停車位

打AZ後猝死增13起「9人屬75歲以上長者」　最快接種後4天發生

對「內用」不同調！柯文哲：逆時中沒問題　有無違反科學才是問題

平成怪物引退！　松坂世代只剩和田毅：有種孤獨的感覺

癌末弟臨終想喝蘋果汁！鄉民全台接力「狂飆160公里」...4小時送達醫院

Jennie「腰細得一掐就沒了」　撞衫Rosé靠綁帶褲勒出性感馬甲線

快訊／東京擬第4度宣布緊急事態！疫情猛反彈　東奧開幕恐「無觀眾」

木村拓哉愛女PO文關心災情「卻附LV包照」！　被日網罵爆急關留言

美女作家腹痛「下體飄異味」 手一摸傻了：差點死在自己手裡

公益熱門新聞

助環南防疫！　國際扶輪3481地區捐「防疫通道」　

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福

需要在哪裡　東森就在那裡

應曉薇歲末送暖！王令麟、柯文哲力挺助弱勢

天使出動　為兩岸文化交流搭橋

百里侯化身購物專家　賣出秒殺好成績

關愛多一點　寂寞少一點

創業不是夢　攜手東森贏得新人生

「東森農場」變身農漁產銷國家隊

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

「東森農場」開張　支持在地小農

父逝家貧清水小學童不減學習熱忱

共有共好共享　東森業績與公益齊頭並進

台灣億滋捐千箱麗滋餅乾　助弱勢度疫情難關

更多熱門

相關新聞

弱勢童暑期物資　慈濟與縣府專車配送

弱勢童暑期物資　慈濟與縣府專車配送

慈濟結合雲林縣府關懷弱勢學童家庭暑期營養，提供2132戶安心生活箱、健康蔬果箱，不只提供營養食品，更由縣府與在地斗南鎮農會合作採購當地蔬果，照顧農民生計。

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福

做公益不必等長大　5招灌輸觀念

做公益不必等長大　5招灌輸觀念

前夫留下百萬債　單親媽窮剩12元

前夫留下百萬債　單親媽窮剩12元

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

關鍵字：

傳愛的旅程東森獎學金兩岸小天使公益愛心雲文化交流

讀者迴響

熱門新聞

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

即／高雄小港區「猛傳爆炸聲」

華航貨運站員工確診　全面篩檢800人

余苑綺癌症復發「私密處感染」！

5萬名牌戒卡死「中指發黑腫成墨魚香腸」！

快訊／今再增39本土！另增9死

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

福原愛「徹底黑化」有隱情！

「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3金句

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面