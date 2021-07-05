　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

前夫留下百萬債！單親媽最窮身上僅剩12元　「信扶專案」助脫貧自立

▲▼前夫留下百萬債　單親媽窮剩12元。（圖／中信慈善基金會提供）

圖、文／中國信託慈善基金會

一位單親媽媽李佳菁獨自扶養罹患自閉症的女兒，而且扛下前夫留下的百萬債務，最低潮時，歷經惡煞登門討債，一度窮到口袋只剩12元，女兒只能買軟糖配水當飯吃。直到李佳菁尋求中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）「信扶專案」協助，接受顧問輔導創業，終於以「代客料理」闖出一片天！女兒們也爭氣，姊姊考上身障甄試全國英文榜首，妹妹甄試上國立臺灣大學，母女三人同心逆轉人生！

中信慈善基金會自2011年推動「信扶專案」，該計畫是受到諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）「鄉村銀行」（Grameen Bank）微型貸款精神啟發，並依據臺灣經濟弱勢家庭的實際需求，所規劃的在地化微型創業貸款方案，且結合中國信託銀行、台灣人壽、台灣彩券、中小企業信用保證基金及顧問團隊等多方資源，提供完善貸款金流、信用保證、創業保險、創業輔導服務等內容，迄今扶助逾500個經濟弱勢家庭創業圓夢，邁向嶄新人生！

歡迎有需求的家長上網搜尋「信扶專案」申請報名，或上中信慈善基金會官網https://www.ctbcfoundation.org/CPAP/index.aspx 查詢。

ET快訊
她口罩戴太久...耳後蜂窩性組織炎！　醫師5點建議可避免
日月潭喜見九蛙「以潭為鏡」！只差31公分滿水滅頂
快訊／台中女墜樓！　「頭身分離」躺人行道慘死
iPhone連上這組「惡意WiFi」直接死機！　小心閃避這符
台北確診足跡一次看！PTT傻眼酸爆「果然精準疫調」
烟花最快下午成颱！今晚起直逼台灣　「各地風雨時程」出爐
1張寧夏夜市擠爆照「引發南北論戰」　網酸：顏色問題？

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【傳愛的旅程】「東森農場」開張　支持在地小農

前夫留下百萬債！單親媽最窮身上僅剩12元　「信扶專案」助脫貧自立

【傳愛的旅程】鐵窗裡　阿凱的一堂微電影課

【傳愛的旅程】來自更生人企業家的真情許諾

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

【傳愛的旅程】「東森農場」開張　支持在地小農

前夫留下百萬債！單親媽最窮身上僅剩12元　「信扶專案」助脫貧自立

【傳愛的旅程】鐵窗裡　阿凱的一堂微電影課

【傳愛的旅程】來自更生人企業家的真情許諾

男大生不滿被當...誣告教授和3同學強押從後面來　賠30萬換緩刑

累了還硬撐！　賓士貓坐著度估「自帶3級搖晃」堅持不躺平

柯爾入選明星賽表現差　查普曼救援砸鍋終結者不保

豐興廢鋼每噸調漲300元　鋼筋每噸調漲200元下半年行情續強

租屋處裝窗型冷氣！「一直開著vs開關」哪樣耗電　專家實測解答

和勤受惠美系電動車增加出貨　上半年營收年增逾3成創同期新高

逢甲日藥本舖房東求賣2.8億　驚！入手價僅5300萬

盡早防控勝過事後紓困！　強化基層防疫效能為首要之務（金傳春、陳世英、顏慕庸、詹大千、趙黛瑜）

亞洲廚神慶生會忍住不哭　這個生日願望卻超催淚

大腸麵線+蒜泥太邪惡！台北超夯傳統美食　必吃香菇碗粿口感細緻

15歲女月事沒來過...醫見「暗黑祕密」　媽落淚坦承：我想要男嬰

公益熱門新聞

前夫留下百萬債　單親媽窮剩12元

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

「東森農場」開張　支持在地小農

鐵窗裡　阿凱的一堂微電影課

一幅沙畫　背後的故事

創業不是夢　攜手東森贏得新人生

大學光學攜手德國蔡司捐贈400餘萬物資

來自更生人企業家的真情許諾

公益，是東森大家庭永遠的志業

《聲林之王》為歌壇培育明日之星

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

萬華人挺萬華！　郭昭巖親送「上千防疫物資」

弱勢學童在家上課急募104台平板

電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

更多熱門

相關新聞

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

繼上個月號召「萬華加油」臉書特效框，以及6月初串聯百間萬華在地店家外帶外送美食清單的「手滑點萬華 在家吃艋舺」企劃後，文化總會的「萬華大鬧熱」粉絲專頁近日再度聯手全家便利商店、艋舺青山宮，發起「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資募捐活動，邀請大眾同協助萬華區弱勢族群挺過疫情困境。

王令麟號召員工救血荒　一天捐百袋以上熱血

王令麟號召員工救血荒　一天捐百袋以上熱血

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

2021台北舒跑杯取消　跑者捐報名費挺防疫

2021台北舒跑杯取消　跑者捐報名費挺防疫

大學光學攜手德國蔡司捐贈400餘萬物資

大學光學攜手德國蔡司捐贈400餘萬物資

關鍵字：

公益愛心雲中國信託慈善基金會信扶專案

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

《性／生活》男星尺寸太驚人

新光三越A11員工確診　5日休館

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

37歲男星「手抖臉麻」浴室暈眩跌倒

如花「消瘦近況曝光」夜唱討掌聲

神秘網紅靠長輩爆紅！1原因下場超悽慘

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面