前夫留下百萬債！單親媽最窮身上僅剩12元　「信扶專案」助脫貧自立

圖、文／中國信託慈善基金會

一位單親媽媽李佳菁獨自扶養罹患自閉症的女兒，而且扛下前夫留下的百萬債務，最低潮時，歷經惡煞登門討債，一度窮到口袋只剩12元，女兒只能買軟糖配水當飯吃。直到李佳菁尋求中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）「信扶專案」協助，接受顧問輔導創業，終於以「代客料理」闖出一片天！女兒們也爭氣，姊姊考上身障甄試全國英文榜首，妹妹甄試上國立臺灣大學，母女三人同心逆轉人生！



中信慈善基金會自2011年推動「信扶專案」，該計畫是受到諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）「鄉村銀行」（Grameen Bank）微型貸款精神啟發，並依據臺灣經濟弱勢家庭的實際需求，所規劃的在地化微型創業貸款方案，且結合中國信託銀行、台灣人壽、台灣彩券、中小企業信用保證基金及顧問團隊等多方資源，提供完善貸款金流、信用保證、創業保險、創業輔導服務等內容，迄今扶助逾500個經濟弱勢家庭創業圓夢，邁向嶄新人生！

歡迎有需求的家長上網搜尋「信扶專案」申請報名，或上中信慈善基金會官網https://www.ctbcfoundation.org/CPAP/index.aspx 查詢。