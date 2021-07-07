先送風再開冷氣較「省電」？專家曝2大關鍵



▲夏季吹冷氣，省電方法掀起民眾討論。（圖／取自pakutaso）

生活中心／綜合報導



受到疫情影響，許多人改成居家辦公，假日則是待在家防疫，但現在正逢夏季高溫，不開冷氣真的讓人熱到受不了，很擔心不小心吹過頭電費爆表，有網友就在網路分享吹冷氣省電秘技，就有人好奇問，「開冷氣前先按『送風』超省電嗎？」意外在網路掀起討論。

一名網友在網路論壇PTT 發文表示，「每次開冷氣先開送風，溫度都會飆升2度，所以想直接開冷氣，可是長輩說直接開的話，馬達會壞掉，也費電」，令他不禁想問，「這樣的情況，直接開冷氣會比較費電嗎？因為每次都會上升2度，我想這樣馬達不是要轉更久」，文章一出，立刻引起網友們熱烈討論。

網友們看完後紛紛留言是「傳統窗型冷氣好像有聽過，現在新的分離式都直接開」、「我家舊式窗型也是先強送風 把悶在裡面空氣的先排出來」、「這是幾十年前的觀念了」。



有專家曾經在部落格分享，「冷氣機開機先送風3分鐘後，再轉到冷氣，可延長機件的壽命」，真正要達到省電目的給出以下幾點建議，「不要將冷氣溫度設定太低，以28℃為宜，溫度設定值每提高1℃就可省下6％的電」，另外，注意冷氣機的保養，「保持濾網清潔，冷氣機的定期保養也非常的重要，每個月定期清掃或換過濾網，以免網目受阻，而使得內部風扇耗費更多的電力，空氣濾網應每二至三週清洗一次」。