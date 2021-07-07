蔡英文盼7月底全台疫苗覆蓋率25％　北市有信心達23％「一起努力」

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文7日表示，台灣的疫苗取得已經累計超過700萬劑，這幾天各縣市都全力施打，目前第一劑接種率約10％左右，而7月底希望可達到20％至25％之間。針對北市能否達到蔡英文期盼目標？台北市副市長蔡炳坤提及，目前北市疫苗覆蓋率為15.6％，若新的疫苗配發下來，預計可達到23%左右，至於全台能否達到目標就一起努力。

身兼民進黨主席的蔡英文在中常會中提及，7、8日陸續會有自購、日本提供的2批AZ疫苗到貨，目前疫苗取得已經累計超過700萬劑，這幾天各縣市都在全力施打，目前第一劑接種率，大概是10％左右，希望在7月底之前，讓國人的接種率可以達到20％至25％，希望這對台灣的防疫有一些效果。

▲總統蔡英文提及，希望7月底前，全國接種率可達20％至25％。圖為位於內湖高工疫苗接種站，計程車司機接種疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

台北市政府7日下午召開防疫記者會，針對蔡英文稱，7月底全台疫苗覆蓋率達20至25％，蔡炳坤回應，台北市目前接種疫苗人數為40萬3297人，疫苗覆蓋率大約是15.6％，為全台最高。

蔡炳坤說，近期AZ進來台灣175萬劑、莫德納41萬劑，加起來為216萬劑，若全部都能分配到各個縣市，算一下北市可得到的比例，並整體核算結果，北市疫苗覆蓋率可達23％左右，至於全台能否達到此目標，「我想就大家一起努力。」

▼台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／北市府提供）