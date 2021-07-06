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網友712解封想到南部玩！　陳其邁憂心：拜託大家不要急

▲▼陳其邁宣布，高雄幼兒園、課照中心職員7日施打疫苗 。（圖／高雄市政府）

▲陳其邁對於網友712想到南部玩坦言憂心。（圖／高雄市政府）

中央社記者蔡孟妤高雄6日電

疫情3級警戒至7月12日，之後將從高強度管制走向開放，高雄市長陳其邁今天表示，不少網友說解封後要往南部跑，「這我很擔心」，跨區移動真是風險，「拜託大家不要急」。

陳其邁今天在防疫會議後表示，大家都在想如何開放，但應該要先有配套管理措施，才能談開放。另開放也要有條件，如雙北隱形傳播鏈能否找到和加以控制。

陳其邁說，雙北流行疫情熱區，除了擴大篩檢，應進一步做血清學調查，才能了解情況，擬定防疫策略。

陳其邁以新北為例表示，新北人口逾400萬人，確診6500多人，但是否為真正感染數目，若只靠PCR檢測，可能30天後就會低於檢測值，呈現陰性。若要知道5、6月真正流行情況，應該要做血清學調查，才能知道是否有隱形傳播鏈。

對於3級警戒7月12日後如何鬆綁開放，陳其邁說，開放的前提條件是做好管制措施，如密閉空間要如何打開，不是打開就不管理，一定要先把管制措施做好。

陳其邁說，根據國外經驗，特定有高風險的工作場所，如醫院、學校、長照中心等，都要做PCR核酸檢測後才能進入，才不會有傳播風險。公共室外空間則做好人流管制、戴口罩、保持社交距離就沒大問題。

陳其邁還說，口罩拿下就是違規，「真的勸大家要忍耐」，管制措施做不好就不開放，他還聽到網路有民眾說解封要來南部，「這個我很擔心」，跨區移動真是風險，台灣是一日生活圈，「真的拜託不要急」，把配套管制措施做好再逐步開放。

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