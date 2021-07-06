　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

實測唐鳳版疫苗預約速度！「PTT創世神」花37秒：敗在這一關

▲▼唐鳳說明疫苗意願預約登記流程。（圖／指揮中心提供）

▲行政院政務委員唐鳳籌備的「疫苗意願登記預約系統」6日上線。（圖／指揮中心提供）

記者閔文昱／綜合報導

由行政院政務委員唐鳳主導的「疫苗預約系統」將正式上線，其中登記過程分為4步驟，包括「意願登記、發送簡訊、預約接種、實際接種疫苗」，6日由金門、連江及澎湖縣先行試辦。號稱「PTT創世神」的杜奕瑾實際登記預約，發現只需37秒就完成登記，甚至稱途中不小心卡在「這一關」，不然只需5秒就可完成。

「疫苗預約系統」6日上午上線，目前累計已83萬4780人做意願登記。指揮官陳時中說明，開放第9、10類疫苗預約登記，不過，將會先從離島地區先啟動。有「PTT創世神」之稱的杜奕瑾6日也在臉書分享實際預約結果，他一共只花了37秒就完成，並稱「太久沒看病，找健保卡太花時間。再一次應該可以5秒完成。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼杜奕瑾實際申請疫苗預約。（圖／翻攝自Facebook／杜奕瑾）

▲杜奕瑾實際登記疫苗預約。（圖／翻攝自Facebook／杜奕瑾）

杜奕瑾也在文中發起「秒預約挑戰」，並詢問網友「你可以幾秒完成？」對此，不少網友紛紛留言，「學姐比你快7秒欸」、「健保快易通app進去大約可以10秒完成」、「用App，大概10秒」、「幫爸媽預約，第一次11秒，第二次8秒」

疫苗預約上線首日，也傳出有民眾資格不符卻預約成功。國民黨議員徐巧芯就指出，自己並非第九、十類人員卻登錄成功，卻有重大傷病的年輕人登記失敗，「這是否代表系統在資格上根本出了問題？」王鴻薇市議員甚至開酸，這個平台只是意願登記而非接種預約，「這是望梅止渴，有夢最美」。

▲▼由政委唐鳳主導開發設計的新冠疫苗預約平台今天正式公開，台北市議員徐巧芯第一時間就搶先預約試用登記成功。徐巧芯表示，她本身並不在可預約身分之列，卻可以預約成功，預約平台存在著漏洞。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐巧芯並不在可預約身分之列，卻搶先預約試用登記成功，直言預約平台存在著漏洞。（圖／記者湯興漢攝）

對此，陳時中也表示，第九類比較可能會發生這樣的可能性，不過現在電腦相對聰明，不需要人力去一筆筆核對資料，只要把符合健保資格的名單掃出來和登記名單做核對，在健保名單上有的且有登記的就會收到通知，他也提醒，「明知不是符合資格的人就不要增加電腦負擔。」

ET快訊
快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

實測唐鳳版疫苗預約速度！「PTT創世神」花37秒：敗在這一關

房東領不到紓困！喊「生活困難」漲租2000　他傻眼：十幾間在收租唉

霸王高溫來了！水神「大雨輸送」還沒完熱區換這裡　14天熱到爆

熊貓、UberEats如何選？鄉民竟「一致不推它」：你時間不值錢再用

麥當勞神級早餐「睽違8年」再復刻　期間限定網敲碗：回歸常態商品

Delta病毒可傳染期長達18天！14天檢疫夠嗎？台大專家解析3道關卡

迎戰微解封人潮！鐵路局高屏段1270人打莫德納　維持運能分5梯

7／12微解封？鄭文燦：市場、夜市、餐廳、服務業　須中央防疫指引

岳母稱「簽牌贏錢」狂塞紅包！失業男知洋蔥真相：足足哭3天

屏東Delta感染有909人未驗！縣府急尋「關鍵17人」　曾高風險日到院

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

驚險5秒！砂石車鑽路肩、闖紅燈 險撞小客車...目擊民眾嚇傻急尖叫

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

實測唐鳳版疫苗預約速度！「PTT創世神」花37秒：敗在這一關

房東領不到紓困！喊「生活困難」漲租2000　他傻眼：十幾間在收租唉

霸王高溫來了！水神「大雨輸送」還沒完熱區換這裡　14天熱到爆

熊貓、UberEats如何選？鄉民竟「一致不推它」：你時間不值錢再用

麥當勞神級早餐「睽違8年」再復刻　期間限定網敲碗：回歸常態商品

Delta病毒可傳染期長達18天！14天檢疫夠嗎？台大專家解析3道關卡

迎戰微解封人潮！鐵路局高屏段1270人打莫德納　維持運能分5梯

7／12微解封？鄭文燦：市場、夜市、餐廳、服務業　須中央防疫指引

岳母稱「簽牌贏錢」狂塞紅包！失業男知洋蔥真相：足足哭3天

屏東Delta感染有909人未驗！縣府急尋「關鍵17人」　曾高風險日到院

電視劇吃飯都假的？　炎亞綸揭「真相」…納豆笑曝：吃到道具不夠

2021上半年韓國演藝圈10大事件！玄彬與孫藝珍認愛、APRIL隊內霸凌

小甜甜餵母乳3天「奶量驚人」　沒人能教你當媽媽…吐真實心聲

才遞補進入國家隊　千賀滉大復出首戰狂失10分

孫生媽又被抓包偷東西！　親曬「監視器畫面」無力嘆：疫情也擋不住她

「平成怪物」松坂大輔決定退休　網友感嘆：當年中華隊的惡夢

共生高校即戰力內野手　謝修銓跟隨陳傑憲、吳念庭打職棒

驚傳「平成怪物」松坂大輔引退　右手手指已無感覺

NBA總冠軍首戰7日開打　ELEVEN主播一面倒挺太陽

「前任就像一所學校，你總要畢業的」　8則療癒金句讓你免於重蹈覆轍

眼鏡蛇「躲蛋堆」老闆娘嚇歪求救 牠狂扭鑽縫逃...農業局謹慎捕捉！

生活熱門新聞

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

唐鳳版疫苗預約多快？PTT創世神曝秒數

霸王高溫來了！水神大雨輸送熱區換這

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

房東領無紓困　生活困難漲租2000

陳時中要打第二劑了！笑稱：我打以前的也不錯

雷雨彈狂掃「6縣市」大雨特報

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

岳母稱簽牌中獎塞紅包！他知真相哭3天

開放第9、10類疫苗預約登記！

更多熱門

相關新聞

松坂大輔決定退休　網嘆：當年中華隊的惡夢

松坂大輔決定退休　網嘆：當年中華隊的惡夢

被日本媒體稱為「平成怪物」的松坂大輔，6日向所屬的西武球團表達退休意向，並透過球團向各方報告這項消息。網友甚至在PTT因此發文感嘆， 「當年的平成怪物，中華隊永遠的噩，松坂大輔退休了」。

網友指解封後想到南部玩　陳其邁坦言憂心

網友指解封後想到南部玩　陳其邁坦言憂心

《新冠疫苗：終結疫情》揭3問題

《新冠疫苗：終結疫情》揭3問題

黃偉哲夜市指引：三罩一消、三禁兩外

黃偉哲夜市指引：三罩一消、三禁兩外

掃QR碼就能出國！中央規劃數位接種證明

掃QR碼就能出國！中央規劃數位接種證明

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗預約唐鳳杜奕瑾

讀者迴響

熱門新聞

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

大咖AV女星手握藏密硬幣離奇身亡　生前詭異身影曝光

唐鳳版疫苗預約多快？PTT創世神曝秒數

美股道瓊大跌400點　納指新高震盪

霸王高溫來了！水神大雨輸送熱區換這

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面