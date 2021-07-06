實測唐鳳版疫苗預約速度！「PTT創世神」花37秒：敗在這一關

▲行政院政務委員唐鳳籌備的「疫苗意願登記預約系統」6日上線。（圖／指揮中心提供）

記者閔文昱／綜合報導

由行政院政務委員唐鳳主導的「疫苗預約系統」將正式上線，其中登記過程分為4步驟，包括「意願登記、發送簡訊、預約接種、實際接種疫苗」，6日由金門、連江及澎湖縣先行試辦。號稱「PTT創世神」的杜奕瑾實際登記預約，發現只需37秒就完成登記，甚至稱途中不小心卡在「這一關」，不然只需5秒就可完成。

「疫苗預約系統」6日上午上線，目前累計已83萬4780人做意願登記。指揮官陳時中說明，開放第9、10類疫苗預約登記，不過，將會先從離島地區先啟動。有「PTT創世神」之稱的杜奕瑾6日也在臉書分享實際預約結果，他一共只花了37秒就完成，並稱「太久沒看病，找健保卡太花時間。再一次應該可以5秒完成。」

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▲杜奕瑾實際登記疫苗預約。（圖／翻攝自Facebook／杜奕瑾）

杜奕瑾也在文中發起「秒預約挑戰」，並詢問網友「你可以幾秒完成？」對此，不少網友紛紛留言，「學姐比你快7秒欸」、「健保快易通app進去大約可以10秒完成」、「用App，大概10秒」、「幫爸媽預約，第一次11秒，第二次8秒」

疫苗預約上線首日，也傳出有民眾資格不符卻預約成功。國民黨議員徐巧芯就指出，自己並非第九、十類人員卻登錄成功，卻有重大傷病的年輕人登記失敗，「這是否代表系統在資格上根本出了問題？」王鴻薇市議員甚至開酸，這個平台只是意願登記而非接種預約，「這是望梅止渴，有夢最美」。

▲徐巧芯並不在可預約身分之列，卻搶先預約試用登記成功，直言預約平台存在著漏洞。（圖／記者湯興漢攝）

對此，陳時中也表示，第九類比較可能會發生這樣的可能性，不過現在電腦相對聰明，不需要人力去一筆筆核對資料，只要把符合健保資格的名單掃出來和登記名單做核對，在健保名單上有的且有登記的就會收到通知，他也提醒，「明知不是符合資格的人就不要增加電腦負擔。」