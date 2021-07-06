建議雙北清除感染源　陳其邁：開放要有管制，不是打開就不理

▲高雄市長陳其邁認為，高強度管制若開放，也要有條件。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日表示，13日後高強度管制可走向開放。對此，高雄市長陳其邁認為，「管理配套做好，才能談開放；要開放也要有條件。」

三級警戒3度延長至7月12日，陳時中6日表示，經大規模篩檢、匡列隔離後，初步研判國內疫情相對安全，13日後高強度管制可走向開放，但最終還是要看12日整體疫情狀況才能做決定。

陳其邁則認為，「管理配套做好，才能談開放；要開放也要有條件」，像是雙北隱形傳播鏈能找到感染源，或是控制疫情才是最關心的部分，基於這些理由，還是要建議雙北地區菜市場、批發市場群聚，要清除感染源。

▲陳其邁談解封，「開放要有管制，不是打開就不理」。（圖／高雄市政府）

陳其邁指出，社區隱形傳播鏈也是值得大家關注的部分，以新北而言，401萬人口有6577例確診個案，，但這是否是真正感染數目，通常在流行病學檢查，會做血清學流行病學，才能真正了解社區狀況，進而擬定防疫策略。

陳其邁也強調，屏東Delta病毒要觀察14天潛伏期，看有沒有新發個案，再來是雙北地區群聚感染、隱形傳播鏈找到感染源；最後是血清學流行病學來看，會是比較好的觀察指標，能真實反映感染狀況。

陳其邁表示，開放要有管制措施，「不是打開就不管理」，室外公共空間要拿掌控人流、戴口罩、保持社交距離，就比較沒問題；但是高風險特定場域，例如學校、醫院、長照中心 可能要搭配快篩或PCR檢查，或是提出公共防疫管制措施才能執行。