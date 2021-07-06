黃偉哲開嗆雙北　國民黨：全國忍民進黨隱瞞3+11真相

▲民進黨全面封殺3+11以及加購國外疫苗等提案。（圖／翻攝自鄭照新臉書）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲日前批評第7順位疫苗施打是「特權疫苗」，引來台南市長黃偉哲怒斥，疫苗都給你們打到滿，「全國民眾都在忍雙北」。對此，國民黨抨擊，民進黨又再挑撥南北矛盾了，事實是全國都在忍民進黨隱瞞3+11破口的真相。

國民黨發言人陳偉杰表示，若按照人口以及第7類從業人員的比例，雙北的確要比台南多出很多，疫情嚴重程度就更無需置喙，這是救命與人權，跟特權能扯上什麼關係？再說，如今台灣疫苗不足該怪誰？如今與其憤怒的責怪雙北，為何不思考如何催促自己的民進黨政府想方設法加速疫苗到位呢？

陳偉杰指出，如果還要追根究底，最該追究的是當時3+11的決策過程與決策者，以及遲遲不肯實施入境普篩的民進黨政府；當時在野黨在立法院提案追查3+11，卻遭黃偉哲的同黨立委全面封殺，整個民進黨立委竟全數甘為3+11的遮羞布。

陳偉杰痛批，在野黨建議入境普篩說了1年多，民進黨政府不僅不理還連番修理，搞到連Delta病毒都入境，民怨都快炸鍋了，才被迫從入境不篩，到決定二篩又改三篩。請問黃偉哲市長，這些你敢去追究嗎？

陳偉杰表示，民進黨「嘴上說是同林鳥，病毒來時各自飛」，天天說著同島一命，卻要別人認了生死有命，最終就只會搞南北對立、分裂台灣。民進黨人沒資格怪雙北，現在是全國民眾在忍受民進黨執政，「所以黃偉哲市長別憤怒，先去追究3+11破口吧」。