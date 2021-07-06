騙整地偷倒廢土　砂石車做完壞事...轉角巧遇分局長

▲李姓砂石車駕駛在苗栗縣頭屋山區傾倒廢土後，在一處轉角竟碰上苗栗分局長視察，當場人贓俱獲 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名劉姓男子（37歲），專挑年長表達能力不佳的地主，用免費幫忙整地之名，行偷倒廢土之實；幫他開車的1名李姓男子，5日上午載運廢棄土方至頭屋田窩山區傾倒後，在一處轉角竟撞見正在視察的苗栗分局長，當場遭攔獲並通報環保局人員前來，駕駛及地主坦承不諱，全案依違反廢棄物清理法及區域計畫法裁罰。

警方表示，李男5日上午載運廢棄土方至頭屋田窩山區傾倒後，欲轉進苗14-1線離開時，恰巧遇到在轄區視察的苗栗分局長楊贊鈞，當場被攔獲，經通報轄區頭屋分駐所及苗栗縣環保局派員認定有違法傾倒的事實，李男及羅姓地主均坦承不諱，全案依違反廢棄物清理法及區域計畫法函報各該主管機關裁罰。

苗栗分局指出，6月份曾接獲民眾報案，稱位於苗栗縣頭屋地區有傾倒廢棄物之情事，影響周邊環境及民眾權益，立即派員並會同苗栗縣環保局人員趕往稽查，發現該鄉二岡坪及茄苳段2處所，遭人堆置大量的營建廢棄物，經追查遭傾倒2處所，均是劉男所為，全案經偵詢後依廢棄物清理法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲▼劉嫌專門找年紀大的地主，謊稱免費幫忙整地，再偷載建築廢土傾倒，大賺黑心錢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方透露，劉男之犯案手法都是向年長者，或表達能力欠佳之土地所有人，藉由「免費幫忙整地」之名義，將玻璃、磁磚、磚塊等營建廢棄物，載運傾倒並棄置，最終遭原地主或附近民眾發現進而報案，劉男到案後也坦承尚未取得合法廢棄物清除許可文件，自6月中旬開始載運營廢棄物，每台貨車載運量約50米，已獲利數十萬元。

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