快訊／黃偉哲轟雙北疫苗打好打滿　侯友宜：關鍵是政府疫苗採購不足





▲侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者羅婉庭／新北報導

針對台北市長柯文哲不贊成「第7類」優先施打疫苗，並質疑這是特權疫苗，台南市長黃偉哲昨天憤怒表示，台北獲配的疫苗是台南的2倍多，新北市長侯友宜6日表示，問題的關鍵原因在於政府採購疫苗不足，打不到的民眾出現剝奪感與失落感。

對於柯文哲表示不贊成第7類人員優先施打疫苗，台南市長黃偉哲隔空回擊表示，台北獲配的疫苗是台南的2倍多，許多台北的行業人員都可以先打疫苗，這些疫苗都是國家特別撥出額度給雙北的，如果這不叫特權，什麼叫特權？現在全國民眾大家都在忍，把疫苗優先給雙北打到滿打到好。

對此，侯友宜說，所有的疫苗都是按照中央的分配來辦理，最重要的是因為疫苗都不夠，所以有些可以施打，有些沒有辦法施打，會被覺得有相對剝奪感，所以他還是在這裡呼籲中央，疫苗趕快採購，希望量能夠足、品質好，趕快來施打，「不然民眾很多的期待，因為輪不到他，他不但有相對剝奪感外，更有嚴重的失落感」。

侯友宜強調，相信人民的期待政府都有聽到，希望政府趕快結合民間企業、團體、熱心人士，趕快買到數量夠、品質好的疫苗來接種，讓我們的接種速度會更快，能夠讓群體的免疫力能夠大幅度提升，確保國人的健康。