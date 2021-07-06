彎道「5檔高速檔行進」撞蘇花山壁釀6死　遊覽司機被起訴

記者游芳男／宜蘭報導

今（110）年3月16日下午4時22分許，宜蘭縣南澳鄉東岳村蘇花公路114.7公里北上路段（東澳段），發生遊覽車自撞山壁，導致6名乘客死亡，其餘包括駕駛、導遊及乘客等39人輕重傷案件，宜蘭地檢署偵結，認為游姓司機過彎未減速肇事，涉犯過失致死、過失重傷害等罪起訴。

▲3/16遊覽司機游男未減速以5擋高速過彎撞蘇花山壁，釀6死39輕重傷，他被依過失致死等罪起訴。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭地檢署表示，經綜合各項證據，確認遊覽車車輛煞車、排檔及離合器系統於案發時可正常運作，遊覽車並無任何故障情事，被告於限速2的時速40公里之事故前彎道，疏未降檔而仍以5檔高速檔持續行進，且以45公里以上之時速超速行駛，復不當以油壓減速器（即電子閥減速器）替代煞車使用。

後來游姓司機在發現油壓減速器未能有效降速時，雖試圖以降檔方式進行引擎檔煞，然慌忙中操作失當，未將排檔桿打入正確檔位而置於空檔，又因換檔時踩踏離合器致油壓減速器中斷，更增升遊覽車失速危險。

檢方指出，遊覽車於肇事前時速已達54.3公里以上，迨行駛至第3彎道時雖緊急煞車，仍煞避不及而撞擊山壁造成重大傷亡，故被告之過失駕駛行為乃事故之肇事原因，因認被告涉犯刑法第276 條之過失致死及同法第284條前段過失傷害、後段過失重傷害等罪嫌。