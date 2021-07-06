「8大夢境」預示好運將至！夢見變胖、蛇在游...竟是大吉之兆

▲知命命理整理出「8大夢境」代表大吉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

夢是一種潛意識語言，而夢境的內容從日常事物到超現實事物都有，所以有人說夢是現實的反射。雖然科學家多年來，仍無法揭示這種醒來轉眼即逝的神祕夢境狀態，不過就命理來看，夢境則預示了最近的運勢與徵兆。大陸微信公眾號「知命命理」即整理出8大吉兆夢境，夢到這些顯示你近期會有好運降臨。

1、 夢見蛇在水裡游

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預示做夢者最近可能會「遇到貴人」因為有貴人的幫助，無論做什麼事都很順利；近期也有可能會得到升職加薪的機會。若是男性夢見，代表最近可能會走桃花運。

2、 夢見去買鞋

此夢境預示著會在近期會「結交新朋友」，在現實生活中多一個朋友也就多一條路。若遇到困難時，有人能夠出手幫助，就能輕鬆解決許多，前進的道路也更加順暢。

3、 夢見和家人打架

這個夢境預示著「夢者和家人能和睦生活在一起」。和睦的家庭生活，也將會在工作事業上帶來不小的幫助。

▲夢見抱著的嬰兒在笑，代表當前人際關係不錯，同時在工作上也能取得亮眼的成績。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

4、 夢見抱著的嬰兒在笑

此夢預示著「夢者當前的人際關係非常不錯」。以誠待人別人也將以誠待你，能夠因此結交更多朋友。同時也預示著近期在工作上能取得不錯的成績，還可能得到升職加薪的機會。

5、 夢見自己變胖

此夢預示著「近期的財運正在上升」！夢者將在不久賺到一筆豐厚的收入，甚至因此過上富足的生活。胖子比瘦子更有福氣，相信夢者今後的生活會更加溫馨、幸福。

6、 夢見長官請吃飯

說明夢者「內心很有自信」，在工作中對自己信心十足，認為自己是個人才，總有一天被上司欣賞而提拔自己。另外，此夢也說明了做夢者渴望自己在工作上有所成就，近期運勢不錯也會得到貴人幫助，在工作上就算遇到困難也會有人幫忙解決。

▲夢見買戒指，對於單身者來說，此夢正解決自己單身的問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

7、 夢見買戒指

預示夢者「當前的愛情運勢還不錯」，對於單身者來說，此夢正解決自己單身問題的最佳時機，建議夢者近期多到外面走動，多與異性接觸，將能遇到自己心儀的對象。

8、夢見去摘蘋果

夢者「近期運勢還不錯」而因為好運的眷顧，近期所面對的事情也能夠順利進行，並取得圓滿的成功。