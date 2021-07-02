夢見「這4動物」要注意！暗寓你會遇大事　夢裡有「牠」等發財

▲不同夢境預示著不同的運勢。（圖／pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

夢是一種潛意識的活動，夢境的神秘詭譎，可能來自我們過去的經驗與記憶，以及內心深處的想望。雖然科學家至今仍還不知道人類做夢的原因，不過就命理來看，夢境則預示了最近的運勢與徵兆，運勢命理網站「生肖運勢天天看」就分析，若夢見「4種動物」，即預示著你將來的生活可能發生一些特殊的變化，千萬要特別注意。

1.牛

[廣告]請繼續往下閱讀...

夢見吃牛肉，這是一個好夢，因為牛肉有豐富的營養，是優質的蛋白質來源，這表示你的身心舒暢，身體也非常健康。夢見放牛，這說明你擅長運動、體力好，若近期有體育賽事，將有勝出的機會。

牛奶有財富的含義，夢見擠牛奶，代表財富被擠出了，預示將會發生被盜或失竊的事情，在生活中要注意扒手和搶劫。而夢見牛馬成群結隊，表示幸運會從天而降，近期可能會有天降橫財，像是路上撿到錢、樂透中獎、買東西時多找了錢、打牌連贏好幾局等，且這類意想不到的幸運事件還可能會持續發生一段時間，一定要抓住機會。

▲夢見在吃牛肉，意味你最近身體相當健康。（圖／Pixabay）

2.狗

狗代表忠誠、友誼，若夢見打自己的狗，預示將會因為他人或自己的過失而對身邊人產生懷疑；若夢見別人打自己的狗，則表示自己會失去朋友，人際關係堪憂。

夢見自己打野狗，表示事業會有阻礙、停滯。夢見別人打野狗，預示著自己將會發財，收入會大增。

3.獨角羊

旅行的人若夢見獨角羊，預示著出遠門吉利，但仍要小心行動。

找工作的人夢見獨角羊表示求職會有困難，信心不足也會影響表現，求職者成功與否和自己的實力有很大關係，在自己擅長、熟悉的領域，勝算會比較大。

4.狼群

狼群表示危險正在靠近，若夢見自己遭到狼群攻擊，要小心小偷和強盜，如果要外出旅行，要防備中途發生搶劫。夢見狼群互相攻擊、撕咬，暗示身旁伴侶會欺騙你，彼此不夠坦誠，男女之間會發生爭吵。

夢見狼在一起，預示你會得到救濟、扶持，無家可歸、迷茫的人做這個夢，將有機會安身立命，擁有安定的生活；富人做這個夢，則預示著有可能遇到別人向你乞討，或尋求幫助。

▼若夢到自己遭狼群圍攻，要特別留意小偷。（圖／取自免費圖庫pixabay）