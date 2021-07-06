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社會 社會焦點 保障人權

疫情停課想找朋友玩！可愛小姊妹花外出尋友「迷途5公里」

▲高雄小姊妹迷途5公里 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄小姊妹迷途5公里，被店家發現報警。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一對小小姊妹花被民眾發現，兩人身旁沒大人走在路上疑似迷路，但2人年僅8歲和7歲，記不起家中地址和電話，問他們怎麼會跑出來，兩人天真地說：「學校停課在家無聊，才會跑出來想找同學玩」，所幸警方在姊姊身上發現手機，撥打電話聯繫上父親的友人，小姊妹的爸爸隨即趕往派出所，將離家迷途5公里的2位女兒平安帶回。

▲高雄小姊妹迷途5公里 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄小姊妹記不得家中和爸媽的電話，只說走了很久很久。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄苓雅區民權路派出所於5日18時，獲報有對小姊妹花疑似走失，詢問了就讀國小一年級的蘇姓小姊姊，跟還在念幼稚園的妹妹為何跑出來，她們說因為學校已經停課多時，想念同學，兩人就從家中出發準備去找同學，但搞不清楚方向的她們，走著走著就到苓雅區一間超商，所幸被好心的公仔店老闆娘發現怎麼兩姊妹身旁沒大人，直覺有異帶回店裡照顧並報警。

姐妹倆童言童語，說不出家裡地址，也記不起家裡及爸媽的電話，一人一句但始終講不出些線索，只向警察說：「我們已經走很久了，一直走走走，都沒有休息，而且我們還自己過馬路。」

▲高雄小姊妹迷途5公里 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方將兩姊妹帶回派出所，兩人手牽手上車 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

所幸在小姊姊身上發現一支手機，撥打好幾個號碼後終於輾轉聯繫上爸爸朋友，才得知這小姊妹是住在新興區八德路一帶，距離被找到的地方約有5公里遠，嚇壞在場所有人，趕緊請對方轉告蘇爸爸盡速來派出所接回小孩。

姐妹花的爸爸心急如焚地趕到派出所，表示因為學校停課已許久，稍不注意姐妹貪玩就從住家後門溜出去，所幸遇到熱心的民眾，結束了這場驚魂記。

時間對我們來說完全沒用！

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