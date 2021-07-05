疫苗預約系統明起教育訓練　陳時中：先在金、馬、澎做預約試辦

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗累積到貨572.62萬劑，7月1日起開放8大類族群接種疫苗，為了方便民眾預約、查詢是否符合資格，指揮中心也委託行政院政委唐鳳規劃疫苗預約系統，指揮官陳時中表示，預約系統會先在醫院登記，明天上午全國防疫會議作討論，基本方案已經跟21縣市由唐鳳政委與地方主管討論，明日全國會議會進行後續教育訓練。

陳時中表示，目前疫苗到貨越來越多，除了特定年齡外，也會繼續往下打，預約系統會先在醫院進行登記，明天上午也會在防疫會議進行特定討論，基本方案今日已由唐鳳政網與地方政府主管機關或縣市長做討論，明天上午也會公布討論過後的修正方案。

陳時中提到，該系統需要很多行政人員安排要做教育訓練，九點半召開記者會會說明登記預約流程，今天唐政委早上跟金門連江下午跟澎湖也會做這樣的討論，也考慮在金門、澎湖與連江縣做醫院登記的試辦。

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消息人士指出，由於各縣市都已經有自己的預約系統與管道，因此中央初步已決定65歲以上的疫苗預約與施打，將繼續由地方縣市政府依各自現行的方式進行。

至於全國性的疫苗接種預約平台，依目前的規劃，第一波試行對象將鎖定在「50至64歲」，一來是該族群大多具有手機網路使用能力，二來是便於中央發配，以免再有殘劑發生或疫苗不足的情事出現。

消息人士表示，根據疫苗接種預約平台的設計，在操作上會分為「預告登記」與「預約登記」。所謂的預告登記，指的是讓願意施打的民眾先進行登記，以方便中央精準掌控疫苗所需數量，等疫苗到貨後可以施打時，再進行後續的預約接種。