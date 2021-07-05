北捷員工、公車司機等不到疫苗！陳時中批交通部：掛一漏萬

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

疫苗施打作業擴大至第7類族群，包括雙鐵、北北基桃計程車司機、外送員和貨運司機等，但卻漏了台北捷運、公車司機。指揮官陳時中表示，交通部當初規劃施打順序就是掛一漏萬，現在會積極調整，在既有疫苗數量下調整，盡量滿足更多需要。

本站稍早報導指出，中央流行疫情指揮中心在1日時宣布展開新一波疫苗配送作業，同時也擴大納入多個族群至「第七類」優先接種，包括幼兒園、國小安親班教育人員、媒體第一線採訪工作人員等；此外也特別將有高接觸風險的北北基桃計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商，還有雙北保母等，也列入優先接種序列。

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不過卻有台北捷運員工表示不滿，認為大眾交通運輸的員工符合第七類，卻沒有被納入接種名單。台北市議員王鴻薇日前也在北市議會交通委員會替北捷抱屈，認為台鐵、高鐵都能打，只有北捷不能，難道是歧視性待遇嗎？

至於為何雙鐵都能打疫苗了，但北捷卻還不能，指揮官陳時中於今日下午記者會表示，交通部當初規劃就是「掛一露萬」，現在會積極調整，還有公車司機也一樣，會在既有分配劑量裡面做一個適當的分配。

陳時中說「我們知道公車司機接觸到的人很多，應該有一定相當的重要性，行業別很多會因為主管單位不同產生漏列，而因為現在也沒辦法生出更多疫苗，只能在既有分配量裡做點調整看能不能滿足更多需要。」