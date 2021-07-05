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滴滴出行被下架　陸官媒：不能比官方掌握更詳細數據庫！

▲▼滴滴出行。（圖／CFP）

▲滴滴出行。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網路叫車App「滴滴出行」4日被官方以「嚴重違法違規收集使用個人信息」下架，並要求認真整改。對此，大陸官媒《環球時報》同日晚間發表評論指出，決不能讓任何一家互聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國人個人信息的超級數據庫，更不能給它們對那些數據的隨意使用權。

評論提到，滴滴出行屬於網路高科技公司，它對在中國普及網絡叫車服務起到積極推動作用，但它無疑也是大型互聯網公司中掌握個人出行信息最詳細的，網信辦的通報指出滴滴出行「嚴重違法違規」收集使用個人信息，這很讓人擔心，「滴滴出行似乎已經有能力對一個人的行為習慣進行『大數據分析』，這對個人來說當然構成了潛在信息風險。」

▲滴滴計畫將部分募資用於提升自動駕駛的技術能力。（圖／CFP）

評論指出，互聯網巨頭對應用者的信息應收集遵循最小化原則，而非一網打盡的最大化原則，然而，很多人懷疑，自己的信息被有的互聯網公司做了最大化採集，被商用還屬於比較輕的侵權，有些信息一旦洩露，可能給一些人帶來意外的麻煩和衝擊。

評論提到，人們尚不了解滴滴出行具體是如何違法違規收集使用個人信息的，但國家及時站出來保護個人信息，這一行動本身帶給了人們國家在管這件事的信心。重要的是，互聯網巨頭往往在本行業走在了前頭，國家不能夠任由它們成為收集使用個人信息的規則制定者，「標準一定要掌握在國家手中，從而確保那些巨頭在收集個人信息方面是克制的，遵循最小化原則。」

▲▼滴滴出行公司總部。（圖／CFP）

評論強調，決不能讓任何一家互聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國人個人信息的超級數據庫，更不能給它們對那些數據的隨意使用權。

評論還提到，尤其是像滴滴出行這樣的公司，它在美國上市，其排第一第二的股東都是外國公司，國家對它的信息安全監管更需要是嚴格的，這既是維護個人信息安全，也是維護國家安全，「監管不意味著限制發展，只有排除了風險後，用戶才能更加放心，未來的市場空間才會更加廣闊。」

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