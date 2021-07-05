港媒：高層不滿滴滴赴美上市　懲罰力度將遠超阿里

▲滴滴被下架。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

網路叫車平台「滴滴出行」因存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，App被要求下架，這距離赴美上市僅5日。據接近大陸金融監管層人士消息，「滴滴出行」App下架原因既是高層對國家及大陸公民數據安全風險遭泄露的擔憂，同時也由於「滴滴出行」不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市。消息稱，對於滴滴出行的懲罰力度將遠超阿里。

外界傳言，滴滴為了赴美上市，從而將數據打包交給美國。不過，據香港財經媒體《巨子ICON》7月3日晚引述大陸監管層內部高層人士報導，這並不屬實，大陸政府於此方面一直保持有效監管。事實上，根據規定，中資企業赴美上市也需經過審批。

但是這並未消除高層對數據安全的擔憂，該監管層內部人士表示，「一旦滴滴出行赴美上市成功，將會面臨美國的監管要求，勢必會讓中國國家和公民數據安全面臨不可控。這是存在極大危險的，違背國家安全」。

北京方面對滴滴出行下此「重手」，主要還是不顧勸誡貿然赴美上市。據悉，監管層曾與該公司高層進行多次溝通，不希望其去美國上市。這並非針對滴滴出行一家公司，2018年以來，對於掌握大量數據的網路平台企業如阿里、京東、攜程、美團、滴滴，由於這些平台大多涉及給類別國計民生數據，政府都不希望它們前往其他市場上市。近年中國金融監管層曾做過多輪窗口指導，引導已經在美國上市或赴美上市想法的企業回國或在香港上市。

但滴滴出行方面並未給予有效反饋，甚至特意選擇在中共百年黨慶之前赴美，希望能夠「先斬後奏」，此舉讓監管層更為震怒。事實上，該公司近年更是因為數據收集以及大數據「殺熟」被約談多次，不良記錄諸多。例如2019年11月，中國交通運輸部、網信辦等六部門聯合約談滴滴出行順風車業務；2021年4月，中國央行、銀保監會、證監會和外匯局聯合約談滴滴金融，其中提及規範赴境外上市行為，規範個人信息採集使用；2021年5月，交通運輸部等八部門再度對滴滴出行進行聯合約談，責成滴滴出行解決抽成比例高、分配機制不公開透明、隨意調整計價規則，以及網路貨運平台壟斷貨運信息、惡意壓低運價、隨意上漲會員費等問題。